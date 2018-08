Minoritetsregeringars problem

Opinionsläget inför höstens val tyder på att tre block kommer att kämpa om regeringsbildningen, Alliansen, de rödgröna och sverigedemokraterna. Även en blocköverskridande lösning tycks leda till att vi måste räkna med att en minoritetsregering ska svara för maktutövningen i landet.

Flera partier tycks ha som ett viktigt mål att Löfven inte ska tillåtas bilda regering igen. Kritiken mot vad nuvarande S-MP-regeringen åstadkommit, nästan haglar ur massmedias infoflöde.

Vad är då en minoritetsregerings dilemma, vad kan den åstadkomma? Samhällsvetare av facket är av åsikten att under minoritetsregeringar får riksdagen starkt ökad betydelse. Regeringen får alltmer karaktären av förvaltare av redan fastställda principer. Varje förändring värd namnet, regeringen vill åstadkomma, måste via utskotten fastställas genom beslut av riksdagen. För att beslutet ska gå regeringens väg, fordras antingen aktivt stöd av delar av oppositionen, eller passivt stöd via nedlagda röster från densamma. Riksdagen kan också via så kallade tillkännagivanden ge regeringen uppdrag att lägga förslag till förändringar som inte faller regeringen på läppen.

Det som kännetecknar en minoritetsregering, som lyckas genomföra behövliga förändringar i maktutövningen, är förhandlingsförmåga. Att kunna förhandla sig fram till beslut i riksdagen genom välavvägda diskussioner med oppositionen.

Således om den nuvarande regeringen lyckats genomföra förändringar av betydelse, måste oppositionen ha medverkat till desamma! Därmed faller, så vitt kan förstås, merparten av den ettriga kritik både allianspartierna och SD nu så ihärdigt framför i massmedia.

Detsamma kommer att gälla för varje kommande minoritetsregering. Spar således på kritiken! Välj samarbetets väg i stället. Först då kan inflytande från oönskade ytterlighetspartier minimeras.

Torsten Jeppsson