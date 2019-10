Modiga politiker efterlyses efter sommarens vårdkaos

För vården är sommaren ingen dans på rosor. De rapporter Vårdförbundet fått från medlemmar är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år, och på flera håll året runt, måste vi ställa frågan till er ansvariga – hur tänker ni? Folk slutar inte bli sjuka och föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Malin Tillgren, ordförande i Skåneavdelningen.