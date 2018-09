Några liberala tankar i valtider

Man har full rätt att inte sympatisera med Sverigedemokraterna, följaktigt har partiet motsvarande rätt att i en demokrati tillåtas förhandla om ett inflytande som 1 150 000 röstberättigade gett mandat till.

Samtidigt har socialdemokraterna lutat sina huvud mot ett prokommunistiskt parti med bakgrunden att ha sympatiserat med de värsta mördarregimerna i världshistorien främst företrädda av Stalin, Mao med flera utan att för den skull bakgrundsmålats svart i valrörelser.

Som liberal i ett backande parti kan jag inte förstå, att man inte är mer lyhörd över misslyckanden över tid och de stora problem vi står inför. Börja lyssna på vad folk tänker och tycker. Det är pinsamt att se sin partiledare med uppkavlade skjortärmar i mörkblått på valnatten stå och skrodera över stora framgångar, när man nätt och jämt, med någon procent plus, undvikit att åka ur riksdagen.

Alla partiers vallöften tävlar om att ge mest pengar hit och dit, när det istället handlar om personresurser. Pengar kan kraftsamlas, medan humankapital och kompetens måste finnas inom räckhåll för att ge snar effekt. En sedelbunt kan locka lämnade yrkesgrupper tillbaka, men skapar hål på andra ställen och risk för inflation. Den okontrollerade invandringen är grunden till en stor del av alla problem vi står inför idag. Man kan inte ta emot fler nya icke bidragande invånare än man på ett anständigt sätt kan integrera, utan att samhället eroderar. Alla som inte har flyktingstatus, eller har begått grova brott ska omedelbart lämna landet. Grova brottslingar, som inte tas emot i hemländerna, ska interneras utan lösdrift i våra samhällen.

Godkända blivande medborgare med flyktingstatus ska ha all integrationshjälp för att på snabbast möjliga sätt komma in i samhället och med utbildning och arbete bli bidragande. Kravlösheten måste ändras, villkor ska alltid stå i paritet med givna befogenheter, gäller alla. Att endast bekämpa ett framgångsparti med luddiga etiketter och mobbing bara göder deras fortsatta sympatiframgång. Fortsätter vi kasta grus som barn i sandlådan, kan det bara ända i nyval, med uppenbarlig risk för nya framgångstal för SD och mitt liberala parti utlämnat till historieböckerna. Till Pierre vill jag önska, att du nu lämnar “sosseriet” för gott. Att du inser att ett badhus på Näsby är emot folkviljan. Att du inser att C4 Shopping, som nu öppnar drar in med 3/4 av sina butiker som redan finns i centrum och kommer att utarma på båda ställena. Nu är det hög tid att centrumverksamheten får kommunal kraftsamling för att inte till stor del ödeläggas. Ombyggnadsstöket under flera år har varit förödande och några verksamheter har redan passerat gränsen och fler tål inte mycket till. Den största otjänsten du kan göra din skyddsling i Hammar Pierre, är att den orsakar ett centrum i förfall.

Rolf Terve