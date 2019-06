Nämnden tog VA-taxa med ansvar

Foto: CHRISTINE OLSSON

Om inte tekniska nämnden i Kristianstads kommun 16 maj beslutat att höja VA-taxan för brukningsavgifter för 2020 hade den varken förstått eller tagit sitt uppdrag och ansvar på allvar. Nu gjorde den det! Bra! Skriver Åhuspartiets Åke Hultqvist, ersättare i nämnden 2014-2018.

Å andra sidan var det uppenbart att taxor måste höjas för att klara kommande års stora investeringar. Förra mandatperiodens upplaga av tekniska nämnden förmådde inte i handling välja behövlig väg då det gällde VA-taxorna, fast förnuft och munnar tillfälligt uttryckte annat hos vissa ledamöter. Att bryta mönster och agera kan vara riskabelt, då det finns andra i ett parti som kan ha synpunkter.

I min debattartikel i KB 15 maj skrev jag att en liter renvatten enligt tekniska förvaltningens förslag skulle kosta sex öre 2020. Det var inte korrekt, utan en medveten framtidsskrivning. Priset kan bli verklighet, fast helst först om många år.

Återhållsamhet bör tas med förbrukningen utöver den som är till nytta för ändamål och situation.

En kubikmeter är ju 1 000 liter. Med sex öre per liter skulle det bli – 1000 liter x 6 öre = 6 000 ören – 60 kr för en kubikmeter! Korrekt pris per liter renvatten, nu efter tekniska nämndens beslut, är 0,6 öre per liter! Riktigt riktigt bra pris! Men absolut inte någon anledning till slöseri med livsmedlet. Återhållsamhet bör tas med förbrukningen utöver den som är till nytta för ändamål och situation.

Uppenbart uppfattas sex öre för en liter hemdistribuerat renvatten som billigt. Inte någon som jag efter debattartikeln talat ”vatten” med, varken i tekniska nämnden eller andra personer, har reagerat på priset. Mitt överliggande syfte att påvisa att det finns potential att fortsätta höja taxa efter behov för att säkerställa en trygg, god och kvalitetssäkrad levererad produkt till abonnentens kran är därmed bevisad.

Att jag fokuserat mitt resonemang på renvatten är att där finns en på marknaden konkurrerade produkt, vatten på flaska

Brukningstaxan för vatten och avlopp, VA, består ju av fler delar än av renvatten. I rörlig avgift ingår också spillvatten, där en kubikmeter enligt nämndens beslut ska vara 8,90 kronor. Den rörliga avgiften kan ju påverkas av konsumenten. För 2020 blir den totalt 14,90 kronor/kbm enligt beslutet.

VA-taxan omfattar också fast årsavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. Dessa delar höjs också med åtta procent, om kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens beslut.

Att jag fokuserat mitt resonemang på renvatten är att där finns en på marknaden konkurrerade produkt, vatten på flaska. En liter kostar i butik vanligen mellan 9 och 50 kronor. Alltså ett kubikmeterpris på 9 000-50 000 kronor! Jämfört med 6 kronor/kbm är det mer än dyrt, och dessutom kraftigt miljöbelastande på olika sätt. Behov, och egen planering, avgör i stunden vilket som väljs, av dig och av mig.

Jag ber om ursäkt och överseende med att jag i förra debattartikeln av pedagogiska skäl använde priset sex öre litern, istället för korrekta 0,6 öre. Min grundavsikt är aldrig att medvetet ange felaktiga uppgifter. En önskan är att få folk att reflektera, vilket jag nog inte lyckades med i detta undantag.

Samtidigt kan jag notera att tekniska förvaltningen i sin verksamhetsrapport angav att underskottet för VA-verksamheten var 1 000 gånger högre än det faktiska. Upptäckten av denna felskrivning meddelade jag nämndsekreteraren som sett till att uppgiften i kommande handlingar är den rätta.

Åke Hultqvist, Åhuspartiet

Ersättare i tekniska nämnden 2014-2018