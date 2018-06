Njut av stranden på Täppet

Den skrytsamma, tillika anonyma, Åhusbos debattinlägg ”Alternativ till eventstranden bör utvärderas” Kb 22/6, visar på en människa med kluvna intressen.

Ena stunden Kb 17/5, är vederbörande, med sina närmaste, mycket intresserad av idrott, och tycker beachhandboll är mycket bra. Åhusbo stoltserar vidare med sitt sponsrande av minst en idrottsförening Kb 12/6, mycket vällovligt, men inget att skryta med i detta sammanhang.

I nästa omgång vill vår anonyma Åhusbo ha bort Beachhandbollen från den fina evenemangsstranden, som byggts upp på Täppet, så tala om lätt skiftande intressen. Vår anonyma Åhusbos inlägg och mina repliker, har föranlett att jag under den gångna tiden fått många samtal från för mig okända läsare, som ställt frågor om den debatterade evenemangsstranden på Täppet och varför Åhusbo, helt i onödan, är så kritisk till ett fint uppslag, som beachhandbollen? Många av frågorna har varit likartade, ett litet axplock:

Vad har den skrytsamma Åhusbo för baktanke med att få bort beachhandbollen, och till stora kostnader, för kommunen, att bygga nytt evenemangsområde på annan plats?

Är Åhusbo en avundsjuk företagare, som vill sätta krokben för Mats G. Jönssons framgångar?

En del läsare har kallat den anonyma Åhusbo för ”Knäppskalle”, som vill förstöra ett bra evenemangsområde, som dessutom endast används några få veckor under året. Övrig tid är hela strandområdet tillgängligt för sol och bad, där även Åhusbo med familj kan njuta under avkopplande dagar! Vad är det anonyma Åhusbon provar att dölja med sin anonymitet?Jag beklagar Åhusbo känner sig provocerad av mina repliker, på en debatt du själv startat och nu önskar avsluta. Jag hoppas för all del jag icke har stört dina mentala och psykologiska resurser. Oansett vad du tycker, är skattehöjningar, som kan bli följden om nytt evenemangsområde skall byggas på annan plats, icke välkomna.

Svend E. Pedersen

Åhus