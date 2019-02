Nu är inte Kristianstadsbladet en morgontidning för alla!

Foto: Catharina Sigala

För att sänka höga distributionskostnader inför Kristianstadsbladet och Point Logistik nya tidningslådor på nya platser för en del av prenumeranterna av papperstidningen på landsbygden. Beslutet har upprört många.

Mer indragningar i glesbygden och sämre service!

Vad har Kristianstadsbladet och Point Logistik för miljötänk eller är det bara pengarna som styr? På Krogshultsvägen i Mjönäs finns fyra permanentboende och sju sommarstugor alla permanentboende är prenumeranter av Kristianstadsbladet. Till de samlade brevlådorna där vi idag får vår morgontidning är det 1,2 kilometer från den plats där Kristianstadsbladet och Point Logistik nu vill placera en ny och kostnadsfri tidningslåda.

Idag kör Point Logistik cirka 7,2 mil/år för att dessa fyra hushåll ska få sin morgontidning. Under april och maj 2019 kommer en ny tidningslåda att sättas upp där vi fyra hushåll skall hämta vår morgontidning. Detta innebär att dessa fyra hushåll kommer att ha en sammanlagd körsträcka på cirka 30 mil/år plus den körsträcka som sommarstugeägarna har under sin vistelse i sina stugor, av dessa sju stugägare är den kortaste sträcka 2 km. och den längst sträcka är det 2,8 kilometer enkel resa till den nya tidningslådan, med tanke på vad Johan Lundin vd för Point Logistik svarar Lena från Ekestad i ”Jourhavande reporter” den 21/2 är ju inte genomtänkt ett enda dugg, han svarar bland annat:

”Vi vet att våra kunder inte tål hur stora kostnadsökningar som helst”.

Snacka om stora kostnadsökningar för era abonnenter på Krogshultsvägen.

Jovisst man kan både gå och cykla för att hämta sin morgontidning, men det är kanske ej så lätt för den som är 80+ eller den som börjar arbeta tidigt och då framförallt inte vintertid, men ni har ju fina erbjudande till oss i glesbygden bland annat följande:

”Du som är prenumerant kan få din tidning med posten måndag-fredag, lördagstidningen delas på måndagen eller kan lördagstidningen hämtas i den nya tidningslådan”. Vem vill läsa en morgontidning sent på eftermiddagen för det är då som posten delas ut här i glesbygden, eller läsa den när man kommer hem från arbetet och vem vill läsa lördagens tidning på måndag??

Och vem vet när postlådorna placeras ut på samma plats som tidningslådan.

På Point Logistiks hemsida står följande: ”Varje morgon är en god morgon med oss.”

Ja, kanske för dom som får sin tidning i brevlådan som morgontidning, för K-bladet är väl fortfarande en morgontidning?

Det bästa vore kanske att Kristianstadsbladet distribuerar ut en läsplatta till alla prenumeranter, då sparas det ju kostnader för både papper, tryckning och distribution, det var ju pappersbesparing och tryckkostnader som gjorde att TV-tidningen drogs in för ett tag sedan, om dessa indragningar genomförs och läsplattor skickas ut då kan ju Kristianstadsbladet även säga upp avtalet med Point Logistik och tjänar ännu mer pengar för det är väl ändå pengar det handlar om i slutändan, men Kristianstadsbladet har pengar och resurser att skicka reportrar i hela Sverige och hela Europa när det gäller IFK-handbollen.

Christer Svensson

Mjönäs

Svar:

Jag förstår Christer Svenssons upprördhet över försämrad service i glesbygden, jag gör verkligen det. I den frågan sitter vi lite i samma båt, kan man säga.

Men jag tycker att man kan fundera på om det är ett privat företags uppgift att upprätthålla den servicen till varje pris? När inte ens statligt ägda Postnord orkar.

För mig är den här frågan känslomässigt svår. Det bär emot att krångla till det för våra läsare som i många fall varit trogna läsare i många år.

Christer har rätt i att det handlar om pengar. Men han har fel när han skriver att vi åker Europa runt för att bevaka IFK Kristianstad. Det har vi inte råd med.

Jörgen Svensson

Chefredaktör