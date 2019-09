Om att ta på sig offerkoftan – eller inte

Foto: Henrik Montgomery/TT

Varför har S inte har bjudit in SD till samtal gällande gängkriminaliteten? Ganska enkelt, skriver Jerzy Michalski i Bromölla.

Socialdemokraterna bjuder in de partier som har liknande värdegrund. SD har nynazistiska rötter, det får man inte säga längre i det här landet trots att det är fakta, och därför långt från den värdegrund som övriga inbjudna partierna har. SD kommer få vara med i en eventuell parlamentarisk utredning gällande gängkriminaliteten och då får de framföra sina förslag i denna fråga.

S håller sitt vallöfte att inte bjuda in SD till samtal. Att sedan Kristensson och M ifrågasätter detta är politisk taktik. Om S bjuder in SD till samtal så behöver inte M få någon svekdebatt om de börjar samtala med SD, de kan då peka på att S redan har bjudit in SD till samtal.

Vid valet 2006 fick S och V två procent mindre än de borgerliga, men de blev inte inbjudna till samtalen som M hade med C, L och KD . Trots att över tre miljoner hade röstat på S och V så accepterade dessa partier de parlamentariska spelregler som finns och tog inte på sig någon offerkofta som SD och deras sympatisörer ofta har förmåga att klä sig i med hjälp av olika sociala medier.

Jerzy Michalski

Bromölla