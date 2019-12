Omfattande budget, men tomt i vår gemensamma skattkista

Foto: Alexander Olivera/TT

Artikeln i Kristianstadsbladet (12/11) angående budget för 2020, ger en skrämmande inblick i hur illa det ekonomiska förutseendet, bland våra förtroendevalda har fungerat, detta efter många år med högkonjunktur! Det går bra att raljera med att efter sju goda år följer sju magra år, men lite för sent att komma till klarhet när kommunens kassakista är tom och vår gemensamma kommunala låneskuld är 2,5 miljarder kronor.

Efter sedvanliga partipolitiska piruetter och åtta timmars budgetmangling, blev det klart att historiskt stora sparbeting, blir av nöden i kommande år. Ändå har den demografiska utvecklingen varit välkänd under många år, likaså nödvändigheten av att öka skolans utbildningskapacitet, samt att det skapas förutsättning för ordning och reda under lektionerna. Vi skall få ungdomar, som är väl ägnade att ”stå på egna ben” efter deras genomgångna yrkesval, det oavsett teoretiska eller praktiska val. All utbildnings mål skall vara att bereda kunskap och färdighet så vi åter kan uppnå en kunskapsnivå i paritet med våra grannländer.

Det är alla våra tusentals duktiga medarbetare inom kommunen, som får ta ”smällen” när våra förtroendevalda, talar om rationaliseringar, med mer stress och sjukfrånvaro till följd.

Man kan icke undgå att förundras över våra förtroendevaldas tankeförmåga, när det gäller att finna på sparåtgärder inom kommunen, det blir nästan alltid inom den kommunala kärnverksamheten, skola, vård och äldreomsorgen, som visserligen upptar den stora del av budgeten, och besparingar kan säkert finnas, som att arbeta med minsta möjliga pappersexercis och formaliteter, men då krävs det en rekorderlig konsekvensanalys så vi kan undvika ytterligare försämringar. Det är alla våra tusentals duktiga medarbetare inom kommunen, som får ta ”smällen” när våra förtroendevalda, talar om rationaliseringar, med mer stress och sjukfrånvaro till följd.

Vi kan verkligen tala om bristande förutseende efter budgetdebatten. Kan det vara så illa att de många årens goda konjunkturer har ingett våra förtroendevalda mod att fortsätta öka vår skuldsättning, senast med 510 miljoner kronor till nytt badhus? Det är lätt att vara efterklok, men det är väl icke så många, som kan säga: ”Vad var det jag sa?” I alla kommuner är det de förtroendevaldas uppgift att vara klokare och mer förutseende än de vanliga kommunmedlemmarna. Våra förtroendevaldas uppgift är att vara bättre informerade och orienterade, än allmänheten, och arbeta efter ekonomiskt realistiska mål. Det är dags att vakna ur illusionernas värld och möta verkligheten. Det går icke alltid att följa den bekvämaste vägen, som Anders Tell (S) föreslog, nämligen att höja skatten.

Det bör prioriteras av kommunens näringspolitiska avdelning, kommundirektör och våra kommunalråd att förmedla alla fördelar det finns att driva företag i vår kommun.

En bättre ekonomi i kommunen kräver fler invånare i arbete och gärna många nya företag. Det bör prioriteras av kommunens näringspolitiska avdelning, kommundirektör och våra kommunalråd att förmedla alla fördelar det finns att driva företag i vår kommun. Samtidig måste det alltid finnas goda kontakter med redan existerande företag. Vi har icke råd att förlora fler seriösa företag i likhet med Larssons Mekaniska Verkstad i Barum, på grund av flera års väntan på tillstånd. Inget stort företag, men världsledande inom sin bransch, de flyttade till Bromölla.

Svend E. Pedersen

Åhus