Palestinagruppen har inte monopol på Mellanösterndebatten

Foto: Ariel Schalit

Palestinagruppen verkar förvirrad över att ha mött motstånd och beskyller mig för att debattera med överdrifter och invektiv (förolämpningar), dock utan att kunna ge ett enda exempel på detta, skriver Pers Kjellsson, Kristianstad.

Beträffande FN så har organisationen nästan 200 medlemsstater, en betydande del dessutom icke-demokratiska, och då blir besluten därefter. Nu är ju FN varken en världsregering eller en lagstiftande församling och dess resolutioner står inte över nationell lag. FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon beklagade för övrigt, sedan han avgått, den orättvisa behandling som FN:s olika organ ofta utsätter Israel för.

Nej flyktingskap kan inte ärvas. Av de araber som lämnade Israel i samband med kriget 1948 lär cirka 20 000 fortfarande vara i livet. Dessa kan säkert få återvända till Israel där de kan förena sig med de 1,8 miljoner araber som idag är medborgare i staten Israel och åtnjuter samma demokratiska och medborgerliga rättigheter som de judiska medborgarna.

Människorna i södra Israel lever i ständig skräck för denna beskjutning och har ofta bara 15-30 sekunder på sig att söka skydd

Vid samma tid fördrevs för övrigt ca 850 000 judar från de arabiska länderna i Mellersta Östern och Nordafrika. Hur många som fortfarande är i livet vet jag inte men jag betvivlar att de har någon större lust att återvända.

Foto: Sebastian Scheiner

Palestinagruppens påstående om fredliga demonstrationer i Gaza har tyvärr ingenting med verkligheten att göra. Sedan Hamas tog makten i Gaza har cirka 15 000 raketer regnat ner över södra Israel och dödat åtskilliga civila, skadat ännu fler och orsakat stor materiell förödelse. Människorna i södra Israel lever i ständig skräck för denna beskjutning och har ofta bara 15-30 sekunder på sig att söka skydd.

Tyvärr har Hamas vanan att blanda in barn och andra civila som mänskliga sköldar bland sina soldater...

Vid demonstrationerna vid den israeliska gränsen deltar framförallt unga män som kastar stenar och brinnande bensinfyllda flaskor mot de israeliska gränsvakterna. Under sommaren satte man eld på drakar och ballonger som drev in över Israel och orsakade bränder som förstörde stora fält med grödor. Tyvärr har Hamas vanan att blanda in barn och andra civila som mänskliga sköldar bland sina soldater, vilket säger åtskilligt om deras människosyn. Tyvärr har människor dödats men man kan notera att Hamas själva har utpekat åtminstone 52 av de omkomna som soldater.

Lenin påstås ha myntat uttrycket att en lögn blir trodd bara den upprepas tillräckligt ofta. Så trist att Palestinagruppen har anammat detta.

Per Kjellsson

Kristianstad