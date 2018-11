Rasism: Är det acceptabelt?

Foto: Johansen , Carina

Hon var väldigt glad att hon fick jobba trots att hon inte har körkort. Hon tar buss till jobbet eller går till fots. Hon ska slippa att leva på bidrag. Hon känner sig nu fri .

När man lever på bidrag känner man inte sig helt fri. Man får inte resa utomlands även om man vill träffa sina döende föräldrar, även om man inte har träffat dem på tio år. Man får bara resa inrikes även om resekostnaden för resor utomlands kostar mindre än att resa inrikes. Man får inte ens swischa pengar till sitt barn som är ute och vill fika med sina kompisar. Allt du swischar eller du tar emot räknas som inkomst och avdrages från bidraget.

Hon är så duktig på sitt jobb att nästan alla kunderna var mycket nöjda med hennes insatser och tycker att hennes arbete utförs väl och föredrar henne framför andra.

Hon jobbar som hemtjänstassistent och hjälper sjuka medborgare som har svårigheter att klara sitt vardagsliv. En gång åkte hon med sina arbetskamrater till en kund utanför Kristianstad. Kunden var en kvinna. När de är framme och knackade på dörren kom kundens man och vägrade att låta henne komma in i deras bostad, men han lät hennes kollega att komma in och utföra sitt arbete. Hon var tvungen att sitta i bilen medan kollegan utförde arbetsuppgifterna. Mannen var tydlig med att han vill inte någon som bär slöja komma in och hjälpa kunden. Detta hände för några månader sen.

Hemtjänstföretaget höll tyst för inte förlora kunden. Hemtjänsttagaren fick då ingen riktig hjälp som hon behövde på grund av att hennes man hade ett rasistiskt beteende. Hemtjänstassistenten har blivit kränkt och höll tyst eftersom hon inte vill återvända till försörjningsstöd.

Frågan är att om vi inte slår larm mot rasism och håller tyst så kan hela samhället kan bli skadat.

Anonym