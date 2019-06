Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT

Att Bromölla kommun vill sätta fart på alla anställda ute på arbetsplatserna är väl en god idé men att fokusera på troende och deras utövande av religiösa traditioner är väl att ta i. Jag vill ställa följande frågor till kommunens styrande.

Hur är det egentligen med brukande av tobak under arbetstid? Är det tillåtet att gå undan några minuter för att ta sig en cigg? Möjligheterna finns säkert, rökrutor eller rökhörnor brukar finnas på arbetsplatser.

Är det tillåtet att ta sig en pratstund med arbetskamrater för att ”lösa världsproblem”?

Jag tycker att alla ska behandlas lika och att rökare, troende och pratsjuka ska straffas lika för ”brott mot riktlinjen”. För det är väl prestationen under arbetstid och arbetsmoralen som man vill hålla koll på – eller? Jo då, jag har sett att det är tillåtet att be under rast.

Jag är född, uppvuxen och bor i Bromölla och har lärt mig tolerans och respekt för alla. Att Bromölla har många nyanlända är inget nytt, det har kommit folk utifrån i över hundra år både som arbetskraft och som flyktingar (efter andra världskriget).

Nu har jag spetsat till det lite men jag känner att det här är bara början till det ”nya Bromölla” där Sverigedemokraterna håller i styret. Vad kommer härnäst?

Margareta Ohlsson

Norreskog