Ryck inte på axlarna åt de tomma skolbänkarna

Foto: Martina Holmberg/TT

Nu öppnar skolan upp sina portar igen för landets barn och ungdomar efter ett härligt sommarlov. Det har varit en sommar som chockade många då ingen förutspådde hur varmt det skulle bli i Sverige. Men det härliga med värmen är att det oftast blir fler familjeaktiviteter, såsom mer bad och glassätande. Dock gäller det tyvärr inte för alla barn.

När nu höstterminen börjar kommer vissa stolar gapa tomma. På de stolarna borde det sitta barn som istället har förts utomlands under sommarlovet för att giftas bort med någon de aldrig har träffat.

Lärare och annan personal har en viktig roll i arbetet mot hederskulturen. När en stol står tom måste de agera. Göra en orosanmälan om misstanke finns att ett barn förts bort för giftermål, eller kanske könsstympats över sommarlovet.

Det är viktigt att ingen rycker på axlarna. En anmälan kan i bästa fall rädda ett barn från ett liv i ofrihet. För det är oftast i förskolan, i skolan och på fritids som signalerna finns om barn lever med frihetsbegränsningar. Därför är kunskapen och medvetenheten oerhört viktig bland personalen.

Under förra året inkom 56 ärenden till det Nationella Kompetensteamets stödtelefon som handlade om barn som förts ut ur Sverige för giftermål. Under årets två första kvartal har kompetensteamet hittills fått in 132 ärenden som handlar om bortförandet av barn eller oro för barn som riskerar att föras ut ur landet.

Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids största jämställdhetsutmaning. Det är viktigt att vi aldrig glömmer bort barnrättsperspektivet i den viktiga debatten eftersom att det oftast drabbar barn och ungdomar. Barn ska alltid få vara barn. Därför måste det till totalförbud mot barnäktenskap, straffen för hedersbrott skärpas och myndigheter få bättre verktyg.

I Sverige lever 40000 kvinnor som är könsstympade men ingreppet skedde när de var små flickor. Enligt socialstyrelsen är 19000 småflickor idag i riskzonen att könsstympats. Trots att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag sedan 1982 så drabbas så många oskyldiga flickor av denna vidriga och kränkande sedvänja än idag.

Det krävs en kombination av lösningar på olika plan. För att hjälpa de barn som utsätts, måste de yrkesgrupper som kommer i kontakt med barnen få den kunskap de behöver för att kunna agera, stötta och hjälpa.

Det kan handla om läraren som misstänker en elev som blivit bortgift över sommarlovet eller läkaren som upptäcker någon form av könsstympning. För att alla ska kunna ta sitt ansvar krävs det att vi öppnar våra ögon, får kunskap och att vi vågar prata om det.

I våras presenterade vi liberaler en gedigen reformagenda för att bekämpa hedersförtrycket och stärka skyddet för de barn som riskerar att föras ut ur Sverige. Ett sätt att göra det är att ge socialnämnden, inte minst här i Kristianstad, rätt att besluta om utreseförbud om det krävs för att skydda ett barn från könsstympning, barnäktenskap eller tvångsäktenskap.

Vi vill också att socialtjänsten ska kunna kräva att föräldrar kommer på samtal, med ett så kallat mellantvång om man misstänker att barn lever med begränsningar som är kopplade till hedersförtryck.

Sverige är ett fantastiskt land att leva, utvecklas och formas i. Friheten att forma sitt liv som man vill, så länge det inte blir någon annans ofrihet – är en frihet som alla människor ska ha. Men så länge vi har så många barn som lever vid sidan av det fria samhället kan vi inte passivt se på.

De barn och unga som är rädda inför sommarloven ska förstå att samhället inte övergivet dem. För oss liberaler handlar valet den 9 september om vilket Sverige vi vill ha. Om svensk lag, barnrättsperspektivet och den svenska jämställdheten ska gälla alla som bor här.

Vi kommer jobba för detta till vi får en ordentlig nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck och för alla barns rätt till ett liv i frihet.

Gulan Avci

ordförande Liberala Kvinnor och integrationspolitisk talesperson Liberalerna

Henny Tillberg

ordförande Liberala Kvinnor Skåne, kandidat till kommunfullmäktige Kristianstad