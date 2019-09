Sätt stopp för flyktinginvandring

Det beräknas att cirka 70 miljoner människor befinner sig på flykt undan förföljelse, krig och fattigdom. Att FN:s artikel 14 avseende asylrätten inte efterlevs av något land i världen är ett faktum, skriver Mats Hartvig i Åhus.

Jan Jonsson reagerade tidigare i ett inlägg på Moderaternas förslag på en kraftig neddragning av flyktinginvandring. Sverige tillhör ett av dom länder som tagit emot flest flyktingar per capita under dom gångna åren. Undantag är Sudan, Libanon, Turkiet och några till som tagit emot fler per capita. Men mottagandet i dessa länder innebär nästan helt uteslutet boende i tältläger med alla dess problem med trängsel, usla hygienförhållanden, avsaknad av medicinsk vård med mera.

Dom som kommer till välfärdslandet Sverige (än så länge ) erhåller fullt acceptabelt boende och med tillgång till nästan all samhällsservice. Sverige är ett av världens dyraste länder att leva i med rekordhög beskattning av invånarna. Om vi fortsättningsvis skall ta emot fler flyktingar så lär inte denna redan höga beskattning räcka. Sedan 2015 har vi tagit emot cirka 300 000 flyktingar att jämföra med Danmark, Norge och Finland som sammanlagt under samma period tagit emot 150 000. Sverige behöver verkligen inte ha dåligt samvete av den anledningen.

Våra resurser inom välfärdssystemen är inte outtömliga som en del verkar tro. Många kommuner knäar redan under kostnadstrycket från invandringen. Men du Jan och många andra verkar vara av uppfattningen att något tak för antalet flyktingar som vi kan ta emot skall inte få förekomma. Jag rekommenderar dig Jan och andra att bilda en organisation som frivilligt bidrar till att finansiera en del av flykting-kostnaderna med en extra avgift/skatt på säga fem-tio procent på inkomst/pension utöver det vi redan beskattas med. Skulle vara väldigt intressant att se hur stor lojaliteten med flyktingarna då skulle bli.

Utöver kostnader som uppstår i Sverige så bidrar vi med 50 miljarder (femtio tusen miljoner ) kronor i år till utsatta människor runt om i världen.

Nu är det hög tid att satsa mer på att tillföra resurser inom sjukvården med långa köer, åldringsvård, skola, polis mm och börja att tänka mer på alla dom som varit med om att bygga välfärds Sverige med början flera generationer bakåt. Sätt stopp nu för mer flyktinginvandring flera år framåt.

Mats Hartvig

Åhus