Med anledning av att Pierre Månsson (i Kristianstadsbladet 23/10) uppger att Kristianstad kommun just haft sju goda år känner jag mig tvungen att ge min syn på det hela, skriver en lärare på Österänggymnasiet.

Jag jobbar på Österänggymnasiet i Kristianstad och kan upplysa honom om att under dessa sju år har vi på natur- och teknikprogrammen gått från 25 elever per klass till 32 (en ökning med nästan 30 procent) och fått ökat antal undervisningstimmar från 504 timmar/år till 532 timmar/år. För varje elev som äter i matsalen går skolan med förlust eftersom tilldelningen för att köpa in råvaror inte ökat i samma grad som priserna. Inte heller elevpengen eller övriga läromedelsanslag har följt den allmänna prisutvecklingen vilket gjort att vi för varje år fått mindre pengar att röra oss med.

Det man däremot ”satsat” på är projektet ”Framgångsrik undervisning” som hittills endast lett till ökad mötestid och frustration eftersom ingen tar hänsyn till vad vi i verksamheten menar behöver utvecklas. ”Framgångsrik undervisning” föregicks av projektet ”Kärnan” som innebar att man från utvecklingsavdelningen intervjuade lärare och elever från olika ämnen och program i en salig blandning, sammanställde och presenterade resultatet på ett sätt som fick matematiklärarna att gråta.

Det är möjligt att det i Pierre Månssons perspektiv har varit sju goda år men för oss i verksamheten har det blivit lite svårare för varje år att utföra sitt arbete med den kvalitet man önskar. Och nu väntar de sju tuffa åren.

Lärare på Österänggymnasiet