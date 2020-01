Slakten av skolor och förskolor måste stoppas

I fredags (17/1) presenterades ett utkast till besparingsförslag som liknar rena slakten av BUF:s verksamhet. Förskolor med två avdelningar skall läggas ner, Spängerskolan skall stängas, nattis skall stänga, gymnasieelever skall betala för maten, ja listan var diger i hur slakten skall genomföras. Vad blir konsekvenserna?

Skall barnen på förskolorna flyttas till andra förskolor där man redan nu bågnar under ökande antal barn i barngrupperna? Vart skall Spängerskolans elever bli av, skall dessa bussas till Österslöv eller Fjälkestad eller Fröknegård och Lingenäs? Hur är det med utrymmena där eller avser man öka antalet eleverna i klasserna och öka belastningen på lärarna och slå sönder klasserna på Spängerskolan?

Foto: Bo Åkesson

Om nattis läggs ner kommer föräldrar vara tvungna till att sluta jobba, arbetslösheten ökar, är det detta man avser? Börjar man ta betalt för maten i gymnasieskolan kommer eleverna söka sig utanför kommunen till andra kommunen med gratis mat, eller så kommer friskolorna ta de kommunala eleverna och locka med fri mat. Hur resonerar man?

Vi har bara nu sett listan på slakten av BUF, frågan är hur listan på slakt i omsorgen och arbete- och välfärdsförvaltningen kommer att bli?

Kulturen är viktig för människor välbefinnande att ha en låg avgift till musikskolan och bibehålla dess verksamhet är mycket viktigt.

Vi är inte i behov av besparingar inom BUF, vi måste tvärtom anställa fler och öka mängden lärare och pedagoger i förskolorna och skolorna och bygga fler skolor och förskolor om man skall öka kommunens invånarantal med 12 000 och bygga 5 000 nya bostäder!

... då är det dags för en manifestation utom like i vår kommun, då är det dags att fylla gatorna samt Stora Torg och protestera, det är nog nu!

Barnens miljö påverkas kraftigt och personalen på alla förvaltningar kommer att gå in i väggen! Skall man lösa detta med dyra bemanningsföretag? Om inte kommunens politiker är beredda på att backa samtliga besparingar för 2020 samt 2021 och återställa budgeten till rimliga nivåer då är det dags för en manifestation utom like i vår kommun, då är det dags att fylla gatorna samt Stora Torg och protestera, det är nog nu! Alla partier i kommunfullmäktige måste pressa på riksdagen så att kommunerna och landstingen/regionerna i Sverige får kraftigt höjda anslag varje år. Åtagande som riksdagen via lagar stiftar gör att belastningarna på kommunerna ökar, men man ökar inte anslagen så att dessa kan verkställas! I värsta fall måste man ha modet att höja skatten!

Daniel Wimhed

Kristianstad