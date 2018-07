Slöseri och valfläsk...

Flera politiker har under åratal åtnjutit medborgarnas förtroende att förvalta skattemedlen på bästa sätt. Om de ska få fortsatt förtroende att förvalta och styra avgörs i val.

Storslagna avgångsvederlag och pensioner har betalats ut till chefer och även till politiker, som har misskött sig. Chefsrekryteringen hur har den skett? Via konsult eller av personalavdelning. Är det via konsult blir bördan tung och pengarna flödar oftast till ingen nytta. Är det via personal/HR-avdelningar undrar man hur kraven på respektive chef har sett ut?

Pengarna går åt fel håll och de som styr och förvaltar ska stoppa och täta det felaktiga slöseriet av våra skattemedel!

Pensionsåldern ska höjas enligt de demografiska utmaningar som bland annat migrationen orsakat. Här ställer politikerna grupper mot varandra och följderna tydliggörs för svenska skattebetalande medborgare.

Barnafödandet ökar också och invånarna i landet blir fler. Så fler ska ha välfärd och pension som konsekvens av detta.

En ny migrationsvåg är att vänta. Länderna vid medelhavet vill bara ta emot en del. Hur tänker EU:s/landets politiker kring denna nya våg?

Spåren av migrationen har visat sig på åtskilliga områden. Det sämsta är det där man tar sig olika personnummer för att få fler bidrag! Det är skandal!

Märkligt hur dessa människor kan lura och bedra medborgare och landet de vistas i.

Märkligare är ändå de politiker som inte sjukskriver sig som vanliga medborgare!

De är inte bättre än migranterna ovan. Tror de att de är Guds gåva till mänskligheten och att de har en egen lag, som bara gäller för dem? Ska de arvoderas av våra skattemedel? Förtroende förtjänar man, mitt har de inte. Bäst är att stryka dem från listan när det dags att rösta.

Valfläsket stinker och ruttnar så här i rötmånadstider!

Lajla Rosvall

Politiskt oberoende