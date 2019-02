Solcellsplanerna som förvirrar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Planerna på en solcellspark vid Häglinge väcker förvåning. Hässleholms kommun är helt förvirrad och tagen på sängen.

Ärendet kan möjligtvis behandlas i stadsbyggnadsnämnden. De markägare (!) som kan komma ifråga för att mer eller mindre motvilligt lämna arrende på sin mark till solcellsföretaget

I själva verket borde hela objektet vara föremål för den uppmärksamhet som regelbunden jordbruksforskning faktiskt erbjuder genom Sveriges Lantbruksuniversitet ("Science and Education for sustainable life”, tillkommet under jordbruksministern Karl-Erik Olsson)

Universitetet i fråga har mestadels varit Norrlandcentrerat till bland annat Umeå.

Egendomligt att man överhuvudtaget inte nämns i samband med de stora agreala förändringar som oavbrutet frestar på Skåne, inte minst landskapskommunen Hässleholm.

Tore Almer

Hässleholm