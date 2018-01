Svårt klara köp utan näthandel

Svar till insändaren ”Näthandeln gör det svårt för butikerna i stan att överleva”, Kb 25/1.

Jag har alltid försökt värna om butikerna i stan, men ger snart upp. Droppen kom för någon vecka sedan.

Köpte för ett år sedan nya vardagsbestick och tänkte nu komplettera med uppläggningsbestick. I butiken fick jag svaret att Nej, det märket kan endast köpas via nätet. Bad att få titta på en Kitchen Aid jag var intresserad av. Samma svar: Den storleken/modellen säljs bara via vår nätbutik. Varför inte ha ett ex i butik att titta på?

Har tidigare försökt köpa skor, Nej, din storlek är slut, vi tar inte hem fler. Och kläder ska vi inte prata om. J

ag drar själv stl 48-50 och den storleken är i princip omöjlig att hitta i någon butik i stan. Trots att Galleria Boulevard glatt basunerar ut på sin Facebook-sida att ”Vi har storlekar och modeller för alla”.

Tack och lov för näthandeln säger jag!