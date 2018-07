Sverige behöver nytt ledarskap

Slutreplik till Anders Bengtsson med flera Kristianstadsbladet 2/7

Till skillnad från Socialdemokraterna och Anders Bengtsson är jag övertygad om att Sverige blir ett bättre land att leva i om alla kan få vara med och bidra. Till skillnad från Socialdemokraterna och Anders Bengtsson så tror jag och Centerpartiet att Sverige behöver fler enkla jobb för att få in fler i arbete.

Som vanligt kommer frågan: Men vad är då enklare jobb?

Vissa tolkar det som att vi menar att dessa jobb är enkla att utföra. Så är det verkligen inte. Tvärtom är dessa jobb ofta både tunga och krävande. I de yrkena kan man ofta göra karriär och få högre lön med växande erfarenhet och yrkeskunnande. Men det som förenar dem är som sagt att de inte kräver någon formell utbildning. Det är jobb som är enkla att komma in i.

Anledningen till att denna fråga återkommer, är att Socialdemokraterna vill veta vilka grupper de ska skrämma upp eller hota med att de kommer få lägre löner med vår politik. Så för säkerhets skull: Ingen av dem ska få sänkta löner. Däremot ska de få fler helt nya kollegor som börjar på särskilda avtal under några år istället för att fastna i bidrag och svartjobb. Ett ingångsjobb istället för bidragsberoende. För centerpartiet är det det självklart bättre.

Sverige har lägst andel enkla jobb i hela EU. Samtidigt har vi störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. För detta måste staten ta sitt ansvar!

I bland annat Tyskland och Holland har man något lägre ingångslöner, med följden att betydligt fler enkla jobb skapas och arbetslösheten bland lågutbildade nyanlända är mycket lägre. De får in en fot på arbetsmarknaden, lär sig språket, träffar arbetskamrater – integreras helt enkelt.

De går från låga bidrag till en egen lön, en lön som höjs i takt med yrkeskarriären. Vi ser i Sverige att de som får sitt första jobb också får mycket högre livsinkomst på totalen.

Att Sverige borde gå samma väg inser alltfler. Vår idé är att nyanlända flyktingar under några år kan börja på särskilda avtal med något lägre lön, för att sedan komma in i de vanliga avtalen. Allt för att få en chans att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb.

Vi har inte råd, varken ekonomiskt eller mänskligt, att låta fullt arbetsföra människor gå på skattefinansierade bidrag! Vi måste börja våga tänka nytt, ställa krav och reformera arbetsmarknaden för att dessa människor ska kunna försörja sig själva!

Sverige behöver ett nytt ledarskap, ett ledarskap som hittar nya vägar framåt. Som vågar tänka nytt och som förstår att vi behöver förändra systemen för att kunna ha råd med en välfärd och en ekonomisk trygghet som stöttar och riktar sig till de som verkligen behöver det. Och som får arbetsföra i jobb. Socialdemokraternas väg leder till inlåsning och bidragsberoende. Centerpartiets väg leder till arbete, egen försörjning och frihet. Ett enkelt val kan tyckas.

Sofia Nilsson (C)