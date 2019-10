Sveriges sämsta (snabbmats)restaurang?

Vad är det som händer? Får det verkligen gå till så här? Ensamstående pappa, med två döttrar 12 och 16 år, som kommer hem helt slutkörd efter ännu en dags tungt fysiskt arbete, börjar med att sova en stund, slocknar mer eller mindre direkt efter att jag kommit innanför dörren, skriver Marcus Svensson, Kristianstad. Det blir starten på en inte allt för angenäm snabbmatsexpedition.

Bestämt mig för att laga korv stroganoff till middag, men när jag vaknar känner jag hur slutkörd jag är, tar ut falukorven ur kylskåpet och lägger snart in den igen. Ropar på mina barn att jag tyvärr inte har ork nog att laga middag ikväll. Frågar försiktigt om de kan tänka sig hämtmat ifrån MacDonalds Vilan.

Jo, då, de ser ju hur slut jag är och accepterar, jag noterar vad de vill ha och kör dit. Väl framme ser jag att det är en byggarbetsplats igen, med 13 bilar i kö till drive thru. Gör ett snabbt överslag och bestämmer mig för att beställa inne istället.

Innanför dörren möts jag ännu en gång av nyheter och förändringar, man ska tydligen beställa själv och betala innan maten tillagas? På vilken annan restaurang i Sverige accepterar kunden att betala för maten innan den ens har lagats?

Går förbi de nyheter jag inte riktigt förstår mig på och ställer mig framme vid kassorna som är helt obemannade. Väntar cirka fem minuter och ser hur stressade de är som arbetar bakom diskarna. Frågar ändå försiktigt om man måste beställa och betala via tv-skärmarna i entrén eller om man kan beställa vid kassan? Jodå, det går att beställa och betala vid kassan också upplyser en ung tjej mig om.

Vi gör detta, två menyer med nuggets och pommes, inga såser, en cola och en Cola Zero. Får ett kvitto med stort nummer och ska bli uppkallad när det är färdigt.

Sätter mig ner och väntar..

Och väntar...

Efter cirka 20 minuter kommer det en personal från toaletterna som ser urbota uttråkad ut, restaurangchefen kanske? Passar på att fråga hur lång tid det brukar ta att få två menyer för avhämtning på denna (snabbmats)restaurang. Jag får inget svar, hon bara går förbi...

Senast vi beställde fick vi vänta i 45 min, det var i slutet av sommaren.Och som vanligt fick vi inte det vi beställt då, beställ aldrig mellanpommes till happy meals, man betalar för dessa men man får väldigt sällan dem utan får de minsta. Vi har hämtat dessa flera gånger och nästan lika många gånger inte fått det vi beställt och betalat för.

Efter ytterligare cirka fem min kallas min beställning ut. Jag nappar snabbt åt mig den stängda bruna avhämtningspåsen som personalen ställt fram och frågar hur jag ser skillnad på den sockerfria colan. Enkelt, några pluppar i locket markerar sockerfritt, grymt tänker jag!

Åker hem och ropar på barnen att ”middagen” är hemma. Ställer alltihop på köksbordet och går för att börja tvätta, halvvägs ner i trappan skriker min yngsta dotter att det finns ju bara en portion i påsen.

Neeeeej svarar jag , inte nu igen......

Barnen får dela på en niobitars nuggets (som dessutom bara innehöll åtta bitar) och en pommes. Jag orkar inte köra tillbaka och ställa mig i kö igen. Bestämmer mig dock för att detta är inte ok.

Har jag betalat fullt pris ska jag baske mig få det jag beställt också. Bestämmer mig för att ringa dit och be dem skicka det de missat i en taxi till min adress och få chansen att rätta till sitt misstag.

Sagt och gjort, googlar snabbt fram numret till MacDonalds Vilan. Ringer upp och möts av meddelandet att numret har ingen abonnent... Googlar vidare och hittar ett annat lokalt nummer.

Ringer upp elva gånger och möts varje gång av ett inspelat meddelande som berättar att de har inte tid att svara i telefon, men att jag ska ringa igen.

Suck, jag ger upp.

Att fela är mänskligt! Ingen stor grej, men när det hela tiden upprepas tappar i alla fall jag förtroendet för denna ”långsammats” restaurang. Sluta profilera er som snabbmatsrestaurang , det konceptet lever ni inte längre upp till..

PS. Deras senaste koncept är för att minska matsvinnet enligt information inne i restaurangen, – det blir inte mycket svinn när man hela tiden säljer och tar betalt för produkter som man inte levererar.....

Marcus Svensson

Kristianstad

Svar direkt: Patrik Hjelte, franchisetagare McDonald's

Det är verkligen tråkigt att höra om ditt besök på vår restaurang och jag förstår att du är besviken. Vi vill servera alla våra gäster snabbt, med en trevlig service och givetvis med rätt mat i påsen, och gör det också allt som oftast inom några minuter. Nu levde vi tyvärr inte upp till varken dina eller våra förväntningar och jag kan bara beklaga och be om ursäkt. Vi vill gärna komma i kontakt med dig och vore tacksam om du kan kontakta oss via mcfeedback.se som du kommer till genom QR-koden på kvittot eller via vårt webbformulär på vår webbsida, www.mcdonalds.se under ”Kontakta oss”.

Patrik Hjelte

Franchisetagare McDonald´s Värmland/Strömstad/Växjö/Skåne