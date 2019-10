Foto: Håkon Mosvold Larsen

Svaret från Patrik Hjelte på McDonalds är ju helt underbart. En kund klagar på dåligt bemötande och han ber om ursäkt för kundens upplevelse. Vad händer då? Jo kunden skall kontakta dem via Mcfeed nåt, genom nån QR kod på ett kvitto eller gå in på en hemsida å söka nån rubrik ”Kontakta oss”. Patrik Hjelte, få kontaktuppgifter till kunden via Kristianstadsbladet och tag dig tid, ring kunden och be om ursäkt personligen.

Eva Smidt Lysell

Kristianstad