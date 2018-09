Tag inte demokratin för given

Just nu har högerpopulistiska partier fått mandat i de olika europeiska länders parlament genom skicklig propaganda via statskontrollerade media och sociala nätverk.

SD Sverige. AFD Tyskland. FPÖ Österrike. FRP Norge. DF Danmark. PIS Polen. Jobbik Ungern. Putin Ryssland.

Dessa nationalistiska, fascistiska, högerpartier utgör en större fara för vårt idylliska samhälle än 500 kriminella ungdomar i våra storstäder som SD skrämmer väljarna med. Tänk på Europas 1900 tals historia, Adolf kom till makten genom demokratiska val och där nazisterna fick 32 procent i valet 1933 och med hjälp av borgligheten och det tyska näringslivet kom Adolf till makten. Det första nazisterna gjorde var att avskaffa demokratin.

Borgerliga ledarskribenter som Carolin Dahlman och Alice Teodorescu GP och delar av M och Kd samt Svensk näringsliv vill se ett närmande av alliansen till SD . Men i några av ovan uppräknade länder finns tendenser till att ta bort de demokratiska spelreglerna bland annat i Polen och SD drömland Ungern dit delar av järnrörs gänget har emigrerat.

Stå upp mot de mörka krafter som svartmålar vårt land. Våga ifrågasätta deras syfte med att svartmåla Sverige, landet som av flera internationella institut anses vara bland världens bästa länder i att bo och leva i. Innan ni röstar den 9 september, försök att bilda er en egen verklighetsuppfattning om läget i Sverige och inte på ’’fakta’’ som sprids via sociala medier, de senaste dagarna har SD via en film försökt göra S historia brun, problemet är att filmen innehåller många faktafel och mycket som sägs i filmen är redan känt. Denna typ av propagandafilm använde sig Joseph Goebbels (nazisternas propagandaminister) av i Tyskland under 1930 talet och det tyska folket köpte hans lögner (allt var judarnas fel) med känt resultat.

I en nyligen utförd undersökning ställde Inizio opinionsinstitut ett antal rena faktafrågor, ta gärna del av denna undersökning .

Jerzy Michalski

Bromölla