Taggen: Samlad livserfarenhet av det aktuella området

Det har skrivits mycket om Taggen, allt ifrån ljus till miljö dock har ingen nämnt arkeologiska undersökningar.

För 8300-7500 år sedan var vattennivån så låg så att Skåne nästan satt ihop med Rugen och södra Sverige satt ihop med Danmark. Under denna period heter östersjön Yoldiahavet. Det bodde folk där Hanöbukten är idag och man har hittat spår av aktivitet utanför Haväng.

Där vindkraftsparken skall byggas ligger djupet runt 13-17 meter. Det går en ås ifrån Taggen och ner i sydvästlig riktning därefter i östlig riktning kommer en skarp 20-meterskurva. Det vill säga att det mycket väl kan ha bott folk där, delar av skog kan stå kvar. En marinarkeologisk undersökning bör göras innan man börjar rota i detta väldigt intressanta område.

Jag har även haft förmånen att arbeta som yrkesfiskare under några år och har således fiskat mycket i det aktuella området. Under vinterhalvåret uppehåller sig torsk längs hela åsen norr om Taggen ner till Ravlunda. Vad kommer att hända med det beståndet av fisk under byggtiden. Jag minns när Åhus hamn muddrades och man dumpade muddermassorna på en plats utanför Åhus. Där var inte fisk på den platsen på tre år. Så vad blir konsekvenserna av bygget? Med tiden kanske det blir konstgjorda rev, men finns det då fisk kvar som kan leva där?

En annan sak jag undrar över är 37 dagvattenbrunnar ifrån tolv kommuner har sin utrinning i Helgeå, detta vatten flödar ut i Hanöbukten vid Yngsjö. Kommer undervattensströmmarna att orka byta ut åvattnet mot havsvatten om vi har 80 stöddiga fundament som bromsar på vägen. Strömmarna kommer söder ifrån, vänder vid Listershuvud och drar söderut igen, längs med Taggen och 20–meterskurvan.

Min text här är inte vetenskapligt bevisad utan bara samlad livserfarenhet av det aktuella området om det nu kan betyda något.

Henrik Persson