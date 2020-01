Tågpendlarens vardag: Frustration, frustration och mer frustration

Jag är pendlare sedan tio år tillbaka på sträckan Bromölla-Malmö. Tyvärr har jag inget gott att säga längre om hur Skånetrafiken sköter sin verksamhet gentemot oss resenärer. Genom åren har bristerna ökat, skriver Gunvor Johansson Mannsdorff, Bromölla.

Ersättningen för förseningar är skrattretande, motsvarar inte vad det kostar någon av oss som pendlar eller samhället i stort, behöver inte gå in på detaljer men vi vet alla vad det kostar i stort och smått, både i utebliven ersättning, möten som måste ställas in/ombokas, stress, tredje part som drabbas och så vidare. Hade detta hänt någon gång om året att tågen är försenade på grund av fordonsfel, tåg som blockerar vägen, signalfel, ledning som är nedriven, brand i ett ställverk, ingen personal, inställt tåg, tågset som inte går att koppla samman eller ifrån, you name it, men detta är vår vardag från och till arbetsplatsen flera gånger i veckan.

Information som är tydlig gör något med oss människor som innebär att vi känner oss involverade och inte lurade ...

Tågvärdar som inte får information och kan delge oss denna i god tid, appen som inte blir uppdaterad eller direkt fel information. Stackars dessa fantastiska tågvärdar som har denna arbetsplats/arbetsmiljö, blir utskällda av resenärer som är frustrerade över bland annat utebliven eller bristfällig information, blir stående eller avslängda på någon station och löften om att buss ersätter.

Alla vi som pendlat x antal år vet att det kommer ingen, eller möjligtvis en, buss efter någon timme eftersom det sitter ingen busschaufför stand by och väntar på att bli uppringd.

Vi vill få informationen så fort detta är möjligt så att vi kan göra våra egna val och hoppa av på någon station där vi kan ta till exempel en regionbuss, detta är totalt omöjligt om jag till exempel hamnar i Hässleholm. Information som är tydlig gör något med oss människor som innebär att vi känner oss involverade och inte lurade, även om informationen är att: just nu vet vi inte något, vi kommer inte att få någon buss förrän tidigast om en timme och så vidare.

... fick veta av kundtjänst i Kristianstad att om mobilen inte skulle fungera av någon anledning så blir jag avslängd eller får betala böter trots kvitto som påvisar att jag betalt för denna biljett.

Vad hände med ert tänk kring den nya omläggningen av hur man köper sin biljett/er i Skåne och informationen. Jag tänkte bli modern och ha min 30-dagarsbiljett i appen men fick veta av kundtjänst i Kristianstad (gick inte att få den information på er hemsida) att om mobilen inte skulle fungera av någon anledning så blir jag avslängd eller får betala böter trots kvitto som påvisar att jag betalt för denna biljett.

Nu till det som fick mig att helt tappa förtroendet för er och inte hitta något annat ord än skandal!! Onsdagen den 9/1 ska en familjemedlem ta tåget från Malmö till Bromölla, biljettpris 105 kronor (står på er information om biljett pris) men visar sig att personen får betala 112 kronor. Vi blir båda konfunderade över detta och jag frågar på kundtjänst i Malmö dagen efter. Får ett tydligt svar att om biljetten köps på den gamla automaten får man betala ett högre pris. Hur många kunder har ni medvetet lurat med att ha olika priser på automaterna och utan information?

Ingen knapp där jag kan välja om jag vill betala ett högre eller korrekt pris och överskottet går till Skånetrafiken. Tacksam för svar.

Gunvor Johansson Mannsdorff

Bromölla