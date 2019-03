Tänk att behöva kosta oss skattebetalare

Foto: Olle Nilsson

Replik på ledaren 22/2 signerad Carolin Dahlman.

I denna ledare visar Carolin Dahlman hur mycket vi skattebetalare – som vanligt – betalar för välfärden. Och i vanlig ordning blandas fakta, halvsanningar med rena lögner. Lunginflammation behandlas i 10-24 dagar till en kostnad av 37 581-67 202 kronor. Som ni märker är Carolin Dahlman noga med siffrorna. Alltnog hostade min sambo något alldeles kopiöst för cirka en månad sedan. Vårdcentral uppsöktes och lunginflammation konstaterades: Antibiotika utskrevs och vi åkte hem.

Nu är det andra veckan hon jobbar. Så hon har väl redan betalt in skatt, så det inte drabbar oss skattebetalare. För övrigt har hon betalt skatt i en väldig massa år. Dahlmans uträkningar måste gälla väldigt komplicerade sjukdomsfall med svaga och multisjuka människor. Sedan räknar hon vänligt nog ut att om man utnyttjar högkostnadsskyddet kan man gå för tre kronor per besök under ett år.

Någons miniräknare är fel, när jag räknar blir det tre kronor och 15 öre. Då går man till läkaren varje dag under ett år. Och gör man det är man väl verkligen sjuk? Åtminstone i huvudet. Benbrott, patienten betalar några hundra enligt Dahlman och skattebetalarna 3 000. Och 70000 kronor för sluten vård. Allt enligt Carolin Dahlmans uppgifter uppgifter, alltså högre kostnad för benbrott än lunginflammation.

Ringde – dit man inte ska ringa– 1177 och förhörde mig lite. Vill ha reda på så man inte ligger andra skattebetalare till last. Och fick medhåll att till exempel ett benbrott gipsas och hem samma dag. Mer komplicerade inläggning ett tag. Sedan finns fall med benröta, inflammationer och alla sorters djävulskap som kan dra ut på tiden. Och dom kostar oss skattebetalare.

Men Carolin kan du inte släppa att vara så penga- och skattefixerad. Skriv om relationer till exempel, som du har gjort, eller våren eller om att tack vare eller trots välfärden blir vi äldre och äldre.

Fast då behöver vi kanske mer vård och kostar oss skattebetalare än mer... Suck livet är inte lätt. Hade tänkt lägga in ett tra la la, men inte riktigt passande ...

Kristianstadsbladets politiska redaktör Carolin Dahlman svarar:

Skatter kommer från människor som arbetar, lämnar familjen, anstränger sig – när de kanske hellre hade vårdat sina relationer i vårsolen i stället för att behöva arbeta extra för att betala höga skatter. Därför ska pengarna respekteras. Därför är jag fixerad.

De siffror jag presenterade levererades och kontrollerades av Region Skåne. Det finns naturligtvis individuella skillnader; många av de data som finns är schabloner som underlättar planeringen för beslutsfattarna. Jag sökte data från olika regioner i veckor och det var svårt att få enkla sammanställningar, vilket förstärker min poäng om att det borde vara enklare och tydligare.

De flesta som besöker sjukvården har betalat till densamma, men det minskar heller inte värdet av information och transparens. En del behöver mer sjukvård, andra mindre. Jag vänder mig inte emot att vi bör vara solidariska, men vill öka vår kunskap om priset på detta. Så måste man ju tyvärr tänka om man hanterar andras pengar. Om kronorna slösas bort räcker de ju till mindre vård.