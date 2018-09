Torsebrobadet är i akut behov av upprustning

Det är snart 60 år sedan Torsebro Friluftsbad öppnade sina portar för badsugna gäster. Ett mycket populärt ställe att komma till, med badgäster från både när och fjärran. Sommaren 2018 har Torsebrobadet haft flest besökare av kommunens alla friluftsbad. Siffran är långt fler än 10 000 besökande badgäster.

Omklädningsrummen och kiosken är en vacker och tidstypisk byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden är dock i stort behov av renovering. I omklädningsrummen är det än idag samma material i golv, väggar och tak som då badet byggdes för snart 60 år sedan. Detsamma gäller i stort de två toaletterna som endast fungerar sporadiskt. Omklädningsrummen används idag endast av ett fåtal badgäster på grund av det dåliga skicket. En enda dusch finns tillgänglig för samtliga badgäster att dela på. Det är en kallvattendusch som står ute mellan bassängerna.

Att driva friluftsbad är oerhört kostsamt, säger Torbjörn Fridh, driftledare för fritidsanläggningar på C4-teknik, i en intervju i Kb den 7 juli 2017. Torsebrobadet däremot, som inte ägs av kommunen, har under alla år drivits med hjälp av ideella resurser. Det är Torsebro bybor som lägger ner väldigt många ideella arbetstimmar per år för att klara skötsel och drift. Badet erhåller ett litet kommunalt bidrag med 200 000 kr per år. Det täcker ungefär kostnaden för badvakt och klor. Alla övriga kostnader som daglig drift, städning och underhåll täcks av ideellt arbete och entréavgifter på 150-200 000 kr

Kristianstad kommun äger och driver sex egna friluftsbad. Driften för samtliga friluftsbad kostade kommunen 5,2 miljoner kr 2017. Eller i genomsnitt 900 000 kr per anläggning (Torsebrobadet 200 000 kr). 2017 hade det mest besökta av de kommunägda baden, Kantarellen i Åhus, 8 150 besökare, Väbadet hade 6 120 besökare och resten hade färre besökare. Kostnaden för kommunen per besökare på Torsebrobadet är mindre än 20 kr. En besökare på t.ex. Kantarellbadet kostade kommunen 161 kr och på Väbadet 137 kr 2017.

I kontakter som Torsebro Friluftsbad ekonomiska förening haft med tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen har kommunen uttryckt en mycket god vilja att hjälpa till med upprustningen av Torsebro Friluftsbad.

Sommaren 2020 hoppas Torsebro Friluftsbad ekonomiska förening tillsammans med alla badgäster att komma till en mycket inbjudande badanläggning. Fräscha omklädningslokaler med dusch och toaletter för att sedan kunna ta ett bad i en tempererad simbassäng.

Det känns som en mycket rimlig önskan att kommunen ställer upp och hjälper till att genomföra dessa planer. Tack vare allt ideellt arbete får kommunen ut väldigt mycket medborgarnytta per investerad krona.

Magnus Widerlindh

Ordförande

Ingvar Olsson

Kassör

Fredrik Birgersson

Ledamot i Byggnadsnämnden (C) Ersättare i Tekniska Nämnden (C)