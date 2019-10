Ulla: ”De på Försäkringskassan bara ryckte på axlarna”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det var fullt tryck i telefonen denna morgon och igen är politik och myndighetsbeslut det som verkligen engagerar. Och känslorna är stundvis mycket heta.

Ulla är djupt bekymrad över hur myndigheterna behandlar de äldre. Hon gjorde en bekant sällskap nyligen när denne skulle till Försäkringskassan och ansöka om bostadstillägg till pensionen. Beskedet de fick där kom som en chock.

– Vi fick veta att det är fem till sex månaders väntetid på ett beslut och under tiden får man inga pengar. Det är helt oacceptabelt. Vad gör man under tiden när hyran ska betalas? När vi frågade dem på Försäkringskassan så ryckte de bara på axlarna och sa att de inte visste. Är det så man behandlar de som betalat in till samhället hela livet?

En Hässleholmsbo som lyssnade på kommunfullmäktige på måndagskvällen är arg och trött.

– Vi betalar massor med skatt till kommunen och så ägnar politikerna en hel kväll till att tjabba om cyklarnas vara eller inte vara. Hur orkar de? Är det vettigt?

Han har en egen teori om varför de lade så mycket tid på ämnet:

– De gör det för att undvika en diskussion om brinnande saker, för sedan tar tiden slut.

En man i Degeberga har många åsikter om Skånetrafikens tjänstemän och politiker. Ett skräckexempel han vill lyfta fram är hur Reseplaneraren föreslår att resenärer som ska till, till exempel, Hörby från Degeberga ska byta i Tings Nöbbelöv.

– De som planerar saknar all form av kunskaper om hur det ser ut vid Tings Nöbbelöv. Det är totalt livsfarligt att byta där. Man måste gå i vägrenen, där bilarna kör i minst 90 kilometer i timmen, i runt 100 meter och sedan korsa E22 med risk för eget liv. Jag har påpekat detta länge för dem, men ingenting händer.

Till sist vill en dam ge en känga till Pierre Månsson och de andra som styr i Kristianstad.

– Varför finns det inte pengar till Furuboda, men massor till beachhandbollen? Och varför har han gjort oss till ett skrattämne i hela Sverige när det gäller badhuset? Det finns igen annan kommun som lägger så mycket pengar på ett sådant. Men politikerna här är väl så vana vid att göra fel att de inte reagerar längre. Pierre Månsson borde lära sig att det inte är fult att ändra sig. Det känns ofta skönt efteråt.