Man sitter och hör alla politiker som säger hur ont det är om undersköterskor, men hur ska vi kunna utbilda oss när vi inte får någon praktik? Detta undrar eleverna på Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad.

När man läser till undersköterska idag har man rätt till 15 veckors praktik under dessa tre år. Detta är under all kritik i Kristanstads kommun. Vår skola har gjort allt i sin makt för att vi ska få praktik inom LSS, som var förlagd nu i höst men Kristanstads kommun har tackat nej till oss elever. 30 stycken elever som alla ser fram emot en framtid inom vård & omsorg, får inte den utbildning som krävs på grund av att Kristianstad kommun inte ger oss APL-platser.

Hur ställer ni i kommunen er till denna fråga? Vad är anledningen till att vi blir nekade? Vill ni inte ha välutbildade, målmedvetna undersköterskor i framtiden? Vi vill ha en bra förklaring, för det förtjänar vi som elever och personal på Drottning Blanka i Kristianstad.

En upprörd elev