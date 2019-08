Utveckling eller avveckling?

Foto: Tommy Svensson

Det Leif Larsson skriver den 20 augusti under rubriken ”Politiker valde den fega vägen” kan jag till största delen instämma i, men jag tycker att Pierre Månsson ensam får väl mycket kritik. Det är väl ändå hela det i allmänna val tillsatta kommunstyret som har fattat besluten. Dessutom tror jag inte att C4 Shopping är hela orsaken till att Kristianstads centrum har blivit utarmat, skriver Jan Knutsson i Tollarp.

Jag har varit på C4 bara en gång sedan det öppnade och då kunde jag konstatera att det där fanns fler butiksanställda än kunder. Om kunderna har försvunnit från innerstan så verkar det inte som det är till C4 de begett sig.

För 20 år sedan vallfärdade folk in till stan fredagar och lördagar. Fullt med folk på Domus och det fanns knappast en ledig parkeringsplats. Domus var ett riktigt köpcenter där det fanns ett komplett sortiment av livsmedel, hushållsartiklar, kläder, skor, hemelektronik och mycket annat. Dessutom en trivsam servering där man kunde fika och äta dagens rätt till humana priset. När Domus försvann och Galleria Boulevard byggdes slutade folk ute på landsbygden att köra in till stan. Att man dessutom under ett par års tid grävde upp halva stan gjorde inte saken bättre. Dessutom försvann den livaktiga torgkommersen.

Men det är inte bara Kristianstad som har gått bakåt i utvecklingen.

Detta var långt innan C4 Shopping fanns så det kan knappast vara det som förorsakade utarmningen och det minskade intresset för innerstan.

Men det är inte bara Kristianstad som har gått bakåt i utvecklingen. Tollarp är kommunens till folkmängden tredje tätort och här har mycket av det som fanns för 20-30 år försvunnit. Det finns inte ens ett kafé. Vill man fika får man köra till Vä. Det fanns två stora livsmedelsaffärer, men sedan Hemköp stängde finns nu bara Ica kvar, som utan egen förskyllan därmed har fått en monopolställning. Det finns ingen skoaffär, ingen herrekipering, ingen affär för damkläder, ingen järnaffär och ingen byggvaruhandel. Om man behöver spik, skruv eller en liten trälist får man köra till Linderöd. Det finns inte längre någon ”lokalförening” som säljer djurfoder och konstgödning.

Dessutom finns det många varor som folk vill inhandla i en fysisk affär och inte via nätet.

Landsbygdens utarmning tillskrivs den ökade näthandeln, men det kan inte vara hela förklaringen, för så omfattande är den inte. Dessutom finns det många varor som folk vill inhandla i en fysisk affär och inte via nätet.

Många hävdar att det som nu sker med Kristianstad och dess omgivande landsbygd är ett resultat av ”utvecklingen” och går inte att stoppa. Men fiaskot med Galleria Boulevard visar att den stora allmänheten inte håller med om detta.

Jan Knutsson

Tollarp