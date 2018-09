Valet viktigt för omsorgen

Nu närmar sig valet och det är dags för oss att välja hur vi vill att vården för våra äldre skall se ut.

Jag har jobbat i en en av pilotgrupperna för heltidsmodellen sedan den 9 januari 2017. Denna modell har varit en katastrof för oss personal och kunder. Jag vill påpeka att jag tror att de flesta är för rätten till heltid. Det är hur den infördes i vår kommun vi är emot. Vi skall lägga schema som gäller fyra eller åtta veckor framåt och dessa skall läggas av oss fjärde eller åttonde vecka. Scheman vi lägger skall anpassas för att verksamheten skall fungera utan hänsyn till personalen och vår fritid eller till våra liv med familjer.

Du vet inte frän den ena perioden från den andra hur du arbetar. Det är omöjligt att planera läkarbesök, tandläkarbesök eller att gå till frisören. Planera en semesterresa är omöjligt då ni inte kan vara säkra på att få semester. Vi har resurspass där du kan hamna på en arbetsplats där du aldrig varit innan. Ingen kontinuitet för kunder och personal. Detta kan orsaka kaos inom LLS och arbete med demenssjuka där fasta rutiner och kända ansikten är en trygghet för dessa kunder

Alla 19 arbetspass oavsett hur hög sysselsättningsgrad du väljer. Under den tid vi har varit pilotprojekt har vi jobbat underbemannade ( noll-vik. ) 64 nätter förra året och hittills 37 gånger i är. Det sliter på personal och våra kunder kommer i kläm. De kan inte få den omsorg och trygghet de har rätt till. För att utnyttja personalen till max har de ändrat våra arbetstider. På natten har de minskat våra tider med en timme per natt vilket gör att vi får en natt till per månad. Dagpersonalen får börja tidigare och sluta senare. För oss som arbetar på natten är tiden för återhämtning viktig för att vi skall få tid till återhämtning och vila då det sliter oerhört på kroppen att arbeta på natten. Samtidigt ökar sjukskrivningarna och politiker förstår inte varför. Marianne Eriksson: vi har inte en god kvalité i omsorgen. Man kan ju undra vilken verklighet hon lever i ?

Nu är det dags för oss väljare att rösta och välja för en förändring för bättre arbetsmiljö och en bättre omsorg för våra äldre. Rösta rätt på söndag.

Peter Norgren

USK Kristianstad kommun