Varför vill kyrkan ge Kristianstadsborna problem?

Min uppfattning om kyrkans planer på att sätta upp ett stängsel kring kyrkan har jag gett uttryck för i tidigare insändare. Något behov av ytterligare gravplatser i Kristianstad finns inte, och stället är för övrigt olämpligt för detta.

Det senaste argumentet, att undvika att få hundbajs i gräset, borde man ha undvikit. Att påstå att detta är ett sådant problem att kyrkan måste omgärdas av ett högt stängsel faller på sin egen orimlighet. Däremot är det mycket vällovligt att kyrkan planerar att göra området kring kyrkan till en mera trivsam parkliknande miljö. Men för att åstadkomma detta krävs givetvis inget stängsel. Kristianstadsborna vill ha en öppenhet och ett välkomnande mellan kyrkan och samhället i övrigt. Alla vi invånare som bor och verkar i staden och som är berörda av planerna måste få komma till tals, och kyrkan måste nu ta hänsyn till vad vi har för uppfattning i frågan.

Men det som får mig att nu skriva ytterligare en insändare om detta är det uttalande av kyrkorådets ordförande Ulla Malmgren som gäller trafiksituationen framför resecentrum i Västra Boulevarden. Den är som bekant besvärlig redan idag såväl för gångtrafikanter som privatbilister och kollektivtrafik. Ulla Malmgren säger att hon är väl medveten om att stängslet kommer att vålla ytterligare trafikproblem. Men, säger hon, det blir upp till kommunen att lösa på något sätt.

Nu är det ju så att alla som är insatta i frågan vet att det inte finns någon annan lösning än att undvika att detta problem uppstår. Åtminstone detta, att dra in stängslet en bit på sin fastighet just här, tycker man sannerligen att kyrkan skulle kunna bidra med, även om stängslet i övrigt byggs. Hur i all sin dar kan det ligga i kyrkans intresse att helt medvetet göra vardagslivet för invånarna i Kristianstad besvärligare? Att konfrontation och vägran att lyssna och samtala med människorna skulle vara det som kyrkan vill stå för har jag mycket svårt att tro. Tvärtom vill jag tro att kyrkan står för att vilja hjälpa till att lösa besvärliga situationer.

Så nu är det hög tid för Ulla Malmgren att ta till orda och förklara vad det är som gör att kyrkorådet till varje pris tycks vilja ställa till med problem för Kristianstadsborna, till och med i den här speciella frågan där det skulle vara så lätt att undvika. Nu måste Ulla Malmgren själv träda fram i tidningen och förklara!

Ulla Malmgren, vi är många nu som ivrigt väntar på att få höra detta!

Leif Larsson

Medlem i Svenska kyrkan och Heliga Trefaldighets församling