Frågan ”Vart tog Kristianstadsdagarna vägen?” har jag fått många gånger under de 18 år jag producerat Barnens Salongers musik- och teaterföreställningar på Regionmuseets innergård.

Frågan följs av minnen av hur man träffade sina gamla vänner på stan när man gjorde sommarbesök i sin hemkommun. Det fanns då massor av olika aktiviteter som man kunde besöka under vecka 28 som var den aktuella veckan, från lördag till lördag.

Det finns sådana perioder – festivaler i kommunerna runt oss, Hässleholm och Sölvesborg. Men först och främst med mångårig rutin finns i Malmöfestivalen. Det är ju för kommunen bara att ta reda på hur Malmö gör och sedan göra en mindre variant i Kristianstad.

Det finns ett motstånd hos våra styrande politiker i Kristianstads kommun. Man säger sig inte vilja sponsra ”öldrickande”. Men Kristianstadsdagarna eller Kristianstadsfestivalen kan vara så mycket mer. Det kan bli en chans för föreningar att visa upp sig, krogar att ha ölserveringar på torgen, mimartister, konstutställningar, konserter och dansbana på något av torgen. Naturligtvis teater för både barn och vuxna. Vår vackra kyrka kan öppna upp för speciella konserter och andra evenemang. Matmarknad och bokstånd på gatorna. Det är bara fantasin som sätter stopp för vad som kan hända.

Under de senaste åren har kommunen satsat på enstaka musikkvällar och evenemang. Dessa behövs naturligtvis också, men det fattas arrangemang under en sammanhållen period under sommaren.

Så Kristianstads styrande politiker: Tänk om och ge oss det som så många önskar – Kristianstadsdagarna i någon form åter.

Sofie Gerhartz

Barnens Salonger