Vi behöver jobba vidare med förbättringar

Tänk att det inte behövs mer än fyra år för att glömma tröttheten över ständiga skattesänkningar för de rikaste och försämringar för "vanligt folk "som de enda idéerna Alliansen hade. Man ville ha något annat.

Nu när de rödgröna återställt en del som revs ner och som gynnar arbetare och barnfamiljer, så verkar man vilja kasta bort det igen. Regeringen har återigen vänt underskott till överskott i finanserna som alltid har behövts göras efter en borgerlig period. Nu har vi möjlighet att jobba vidare med förbättringar för de som mest behöver det, istället för som SD och Alliansen fortsätta med gigantiska skattesänkningar, som ökar de redan stora klyftorna i samhället.

SD och Alliansen står för fortsatta obegränsade vinster i välfärden, där miljoner rinner ut istället för att återinvesteras där det verkligen behövs. Friskolekoncernen Academedica gjorde en vinst helåret 2017/18 på 430 miljoner. Skolan och vårdens bekymmer kommer inte att lösas förrän vi får ordning och reda på välfärden.

SD och Alliansen vill ha Ulf Kristersson ( M ) som statsminister istället för en förtroendefull person som Stefan Löfven som inte har några lik i garderoben eller smutsigt förflutet. UK reade ut förskolor i Stockholm för en spottstyver till sina kompisar, som efter en kort tid såldes vidare för många miljoner som som var våra skattepengar. Han vill också ha marknadshyror, som kommer att chockhöja vanliga människors boendekostnad. Hyresgästföreningen är ute nu och varnar för konsekvenserna.

Man glömmer också Jan Björklunds ( L ) miserabla skolpolitik, som gjorde att lärarna bad om ett slut på reformhysteri för att få lugn i skolan. JB är också ivrig Natoförespråkare och mer allomfattande EU + EMU.

( C ) slösade många verkningslösa miljarder på borttagning av arbetsgivaravgiften för alla ungdomar upp till 26 år.Jobben visade sig bli minst dubbelt så dyra ( cirka 1 miljon per jobb). De miljarderna gick i Mac Donalds och liknade företags fickor. När den röd-gröna regeringen tog bort detta "bidrag", fast borgarna målade "f-n" på väggen, visade det sig att ungdomsarbetslösheten i snabb takt gick ner ,för att bli den lägsta på 16 år. ( C ) har tillsammans med SD och Alliansen bestämt att ta bort Arbetsförmedlingen. Ska vi igen få tillbaka dessa verkningslösa fuskande jobbcoacher som blev ett verkligt fiasko. Allt privat inom denna sektor kräver enorma kostnader för kontroller, som ibland inte ens kan göras på grund av företagsregler. Maud Olofsson ( C ) får för lång tid stå för Sveriges sämsta affär någonsin vid Nuonskandalen, som vi skattebetalare fick betala ett överpris på 53 miljarder.

Ebba Buch Thor (KD) har ingen trovärdighet i äldrefrågor. Under åtta år med Alliansen där (KD) hade ministerposten, minskade de platserna med 13500. Det säger allt om deras löften.

Jimmy Åkesson (SD) sockrar på alla områden för att locka de okunniga om historien till sig. Vet man hur nazistiskt partiet var då JÅ gick med och hur många före detta nazister som står på deras valsedlar, så är det inte svårt att förstå hur deras politik blivit om de till slut får tillräcklig makt. Folket röstade fram Hitler, Erdogan och Trump för att de " ville röra om lite ". Man kanske inte får en ny chans. Jag kan lova att ett fullbordat SD-samhälle skulle bara några få procent vilja ha. Men cirka 20 procent är nu villiga att hjälpa dem till makten. Någon budget behöver de som vanligt inte bry sig om. Den går aldrig ihop. "Jag vet inte" -Jimmy kunde inte förklara 30 miljarders-hålet i budgeten – kanske besvärligt att hålla pensionslöftet till exempel.

Kom ihåg att det är inte längre än januari 2014 i opinionsmätningen som det rödgröna blocket låg över 50 procent. Vid sådana siffror kunde vi sluta att vara det enda landet i världen som tillåter profitörer i skolan och vården!

Vilken fin dröm!

Eiva Bengtsson Önnestad