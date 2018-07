”Vi ser just nu över våra planer angående ersättningsbussar”

Svar Maria Nilsson som skrev ”Kränkande särbehandling på tågen” på Kb:s debattsidor den 19 juli.

Hej Maria,

Så tråkigt att du råkat ut för upprepade förseningar med Skånetrafiken. Vi som pendlar dagligen vet hur frustrerande det är - och hur mycket ens tillvaro påverkas av att inte komma till jobbet eller hem till familjen som man tänkt sig.

Först vill jag säga att Öresundstågen inte betalar mer för att använda spåren än Pågatågen. Faktiskt betalade vi 20 miljoner kr mer i banavgift till Trafikverket under 2017 för att köra Pågatåg på spåren än vad vi betalade för Öresundståg.

Gällande din fråga kring bussarna mellan Kristianstad och Hässleholm ersattes de av tågen då Pågatåg Nordost blev en realitet. Skånetrafiken finansieras av biljettintäkter och skattemedel, och vi kan inte ha parallell tåg- och busstrafik om det inte finns resenärer nog att fylla båda. Vi är glada att kunna erbjuda Vinslöv pågatågstrafik och är övertygade om att det gör samhället mer attraktivt att bo i.

När något händer i tågtrafiken vill vi på Skånetrafiken alltid - i samråd med Trafikverket och andra aktörer - att hitta bästa möjligaste lösning när det sker en störning i tågtrafiken som kan leda till att tåg ställs in eller försenas. Beroende på var störningen har inträffat finns det olika scenarier – så kallade störningsplaner - som sätts in och då berörs de olika tågen på olika sätt. Målet är att så många som möjligt ska kunna komma fram till sin slutdestination – även om det kan ta längre tid eller bli med buss i stället för tåg. Eftersom det inte bara är Pågatåg och Öresundståg som måste dela på utrymmet på sträckan är det viktigt att ta hänsyn till alla. I de olika störningsplanerna anges om det är möjligt att låta Öresundstågen stanna extraordinärt på Pågatågstationer, tex Vinslöv. Det förekommer – men är beroende av vilken störningsplan som väljs och med fokus på att transportera så många resenärer som möjligt till deras destination. Kan vi inte köra tåg sätter vi in ersättningsbussar.

Utmaningen är att ersätta tågtrafik med bussar är dels att det går åt många fler bussar än tåg, och dels att bussarna måste både beställas och ta sig fram till rätt plats vilket kan innebära ytterligare förseningar för dig som står och väntar på att komma hem. På Skånetrafiken ser vi just nu över våra planer angående ersättningsbussar och från december i år har vi nya förbättrade krav på inställelsetid och antal bussar. I vår nya app lägger vi alltid upp vad som gäller för din resa i realtid. Där och på vår hemsida kan du hitta information.

Glad att du väljer resa hållbart med oss.

Mark Fenzel,

Chef Affärsområde Tåg, Skånetrafiken