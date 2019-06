Häng kvar i stan

Kreativa menyer, hallonmojitos, närodlat, vardagsrumskänsla och lyxpizza blir det när Open gör nedslag på några av Kristianstads uteserveringar och innergårdar.

Kristianstadsklassiker

Bar B Ko blev redan från starten en Kristianstadsklassiker som levererar stadigt och vi missar aldrig att beställa deras foyotsås till det grillade. Är du inte sugen på kött så finns det ju också fisk och vego. Sommartid är det alltid extra mysigt att äta på deras uteservering.

Bästa spaningsläget

På den stora uteserveringen med skönt häng får du lätt en ”lilla Paris-” känsla fast det serveras både danskt och italienskt på den nya menyn. Smeknamnet har Kristianstad har haft sedan länge men på Fenix passar det faktiskt perfekt. Att stan fick namnet ”Lilla Paris” hänger ihop med boulevarderna och ännu längre tillbaka i tiden kallades också stan för Skånes Aten. Långt tillbaka i tiden går också Fenix historia.

Efter denna snabba historielektion konstaterar vi i nutid att man som Kristianstadsbo ofta träffar någon man känner igen på just Fenix där mixen av folk i olika åldrar består av allt från handbollskillarna i IFK och barnfamiljer till nittiotalister och pensionärer.

Grönast i stan

När du kommer till Mix n' go skall du börja med att lära dig ordet cochabamba. Det är nämligen en av deras godaste sallader på menyn med ingredienser som räkor, mango, lime, koriander, avokado, cashewnötter och granatäpple. Och nu snackar vi inte om frysta granatäpplekärnor utan färska sådana som den gulliga personalen knackar ur frukterna varje morgon.

Allt sedan Mix n’ go öppnade har det mer hälsosamma ätande stått i fokus men vill du ha ett glas vin eller lokalproducerat öl till din sallad eller wrap så finns det att beställa precis som rawfoodbollar och smoothies. En lunch på deras uteservering eller att plocka upp en sallad på väg till stranden är en höjdare.

Gårdsmys med lyxpizza

Lägg ihop kaffe från hela världen (som dessutom är både Krav-märkt och Fairtrade), vit löjromspizza, en mysig innergård och vettiga priser så har du Innergården & vänner på Västra Storgatan 22. På söndagar serverar Amanda och Sam med personal en fräsch brunch mellan 10 och 14.30.

P.S. Pizzorna går att få glutenfria och missa inte heller att testa den vegetariska potatispizzan.

Social dining

Killarna på Borgmästargården vid Stora Torg beskriver sin restaurang och bar som "ett vardagsrum för livsnjutare”. Och visst känns det så, men med galet mycket bättre mat (och service) än i de flesta hem. Den nya sommarmenyn är på plats sedan ett tag tillbaka precis som uteserveringen. Här möts du av lokal design, grymma cocktails och härligt barhäng med dj:s på helgerna fram till stängning vid ett.

P.S. Hur kul är det inte, att det oftast hörs Monty Python-sketcher ur högtalarna på deras toaletter?

Medelhavsmat & dragshow

Foto: www.photobystefan.se

På Lilla Torg kan du checka in på La Cucina med uteservering som ofta kör olika artister, medelhavsinspirerad mat och räkfrossa vissa dagar.

Extra kul är, under Kristianstad Pride blir det dragshow på La Cucina med Nicole & Candy - Strikes again. Glöm inte att boka bord till den 28 och 29 juni för dragshow är inte det inte så ofta du får se i just den här stan.

Central nykomling

Foto: Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Näst intill rakt över torget från La Cucina sett, hittar du nykomlingen Smaca. Kan vi hoppas på att Lilla Torg närmar sig sin namne i Malmö och blir ett riktigt härligt lokalt mattorg? Det hejar vi på! Närproducerade råvaror med bland andra lokala Bondens Skafferi som leverantör serveras nu i Brothers gamla vackra lokaler både under lunchen och på kvällstid.

Årets Äntligen!

Foto: Victor Lindstammer

Foto: Victor Lindstammer

Om du är Kristianstadsbo eller helt enkelt bara gillar att hänga i Kristianstad så känner du med all sannolikhet ett ”Äntligen!” när de grymt driftiga korvmadammerna slog upp dörrarna till Sotnosen i Fornstugan.

Lokala råvaror och leverantörer, menyer med husmanskost som alltid har en kul twist, en stor dos kärlek till mat och det perfekta läget i Tivoliparken gör oss lite extra lyckliga över att det blev ett Äntligen! Under sommaren har det bokats på friskt med spelningar, romskola, dj:s och andra happenings. Vill du gå dit kan det vara smart att boka bord eller köpa biljett.

P.S. Vill du besöka tjejernas korvcafé så hittar du det på Karstavägen 77.

Svårslagen kombo

Roxy Bio Bistro Bar är precis vad det låter. Du kan se bra film, äta och dricka under tiden eller ta ett glas vin och lite tapas på uteserveringen innan du går in i salongen för att se fransk film, en direktsänd balett eller operaföreställning eller kanske senaste X-Menfilmen.

Lokal legend

En legendarisk institution i Kristianstads krogliv är Harry's Bar som är ett av de få ställena som dessutom kan skryta med att många stammisar även firat jul där. Här kan du vara säker på att det alltid är folk att snacka och hänga med vi baren eller på gårds och så har det varit sedan 1968.

Ölambitiöst på Norr

Med bara några meter till stationen är inte bara The Bishops Arms ett perfekt ställe att mötas eller vänta på utan också en After Work-favorit inför en halvtråkig pendling. Här möts du av ambitiöst ölsortiment, whiskeyprovningar, quiz, Svenska veckan och sista helgen i juni ett "Smoke out Party” innan rökning på uteserveringar går i graven. En extra bonus är att det alltid finns riktig maltvinäger till deras fish & chips.

Banken som blev Bånken

Bånken pub & restaurang är ännu en Kristianstadsklassiker som alltid har gott om folk och bra tryck både i den gamla banklokalen och på den stora uteserveringen.

På puben/klubben är det 18 årsgräns som gäller utom lördagar då du behöver ha fyllt 20 för att komma in.