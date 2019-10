Vi börjar närma oss tiden för däckbyte, av med sommardäcken och på med de som man i barndom kallade ”snödäcken” eller nu mer modernt, vinterdäcken. Och den ständiga frågan återkommer, vinterdäck med eller utan dubb?

I min värld är valet hur enkelt som helst, klart det ska vara dubbat när man kör på is och snö. Dock splittrar frågan bilister och det finns många som mot bättre vetande hävdar, att det fungerar lika bra med däck utan dubbar när det är halt på vägarna.

Har en bekant som fick höra en däckexpert prata med en bilist om varför man ska/bör använda dubbdäck på vintern. Experten förklarade pedagogiskt.

– Ta två tallrikar, fyll dom med vatten och sätt in i frysen. När vattnet frusit till is, ta ut tallrikarna, plocka så fram en spik och ett suddgummi. Testa att skriva din namnteckning på tallrikarna, först med suddgummit och sedan spiken. Kolla därefter på vilken av tallrikarna du kan läsa namnteckningen.

Experten avslutade med:

– Säger du då att suddgummit gav samma resultat som spiken, ja då är du antingen en 08:a boende på Hornsgatan eller blind miljötaliban…

Men just i den här frågan verkar inte sanningen så viktig, utan i dubbdäckens vara eller icke vara finns en annan agenda.

För så är det, när det är is och därmed halt på vägen är det enbart den lilla ståldubben i dina däck som hjälper till att hålla bilen kvar på vägen. Men just i den här frågan verkar inte sanningen så viktig, utan i dubbdäckens vara eller icke vara finns en annan agenda. Dessutom ivrigt påhejad av bland annat just folk från Hornsgatan och dess gelikar.

I Sverige har allt som handlar om trafiksäkerhet högsta prioritet. När vägar och cykelleder byggs, farthinder upprättas, värme i gator/gångbanor för att förhindra halkolyckor allt görs för att så få som möjligt ska skadas i trafiken. Samtidigt byggs det in mer eller mindre sofistikerade säkerhetssystem i moderna bilar med samma målsättning. Inget av detta är det heller någon som ifrågasätter, men när det kommer till däcken på bilarna, då sänks säkerhetsambitionen helt plötsligt. Till förmån för miljö, komfort och jag vet inte allt.

Jag ska också vara helt ärlig och erkänna att vissa odubbade däck numera klarar sig ganska hyggligt när de körs i stora vintertester.

Det är här jag går vilse i debatten, när den bevisat säkerhetshöjande lilla dubben plötsligt blir oviktig i ”Nollvisionen”. Jag har lyssnat på otaliga debatter där ofta väldigt aggressiva ”jag kör utan dubb-människor” med höjda röster öst lovord över sitt miljövänliga däckval. Detta samtidigt som det avkrävs ”dubbskam” av motståndarna. Jag ska också vara helt ärlig och erkänna att vissa odubbade däck numera klarar sig ganska hyggligt när de körs i stora vintertester. I synnerhet när det kommer till grepp på snöväg är de ofta minst lika bra ,ibland till och med bättre, än dubbdäck.

Men på is kommer de alltid till korta, så enkelt är det, även om de här blir lite, lite bättre för varje år. Då ska man dessutom veta att däcken i de här testerna är helt nya och perfekt lagrade. Men hur ser samma däck ut efter fyra-fem säsonger där de mellan vintrarna förvarats i ett ljust sommarvarmt garage? Det kan jag upplysa om, då är det ”mjuka suddgummit” förvandlat till hårda hockeypuckar och med helt andra egenskaper än vad däcktillverkaren en gång planerat.

Men så är det ju inte, trots allt är det du som kan råka möta ”suddgummi-bilen” i en okontrollerad sladd på den av svart halka täckta vägen.

Då invänder vän av ordning att samma sak måste hända med dubbdäck och visst är det så. Skillnaden är dock att den lilla ståldubben inte åldras ett dyft utan fortsätter att göra sitt jobb. Må vara något sämre när däcket blivit hårdare men ändå mycket bättre än sin dubblösa kompis.

Hade det nu varit upp till var och en att köra på vad man själv tycker funkar bäst så hade allt varit frid och fröjd. Men så är det ju inte, trots allt är det du som kan råka möta ”suddgummi-bilen” i en okontrollerad sladd på den av svart halka täckta vägen. Då är det lite sent att fundera på tallrikarna i frysen och om det var suddgummi eller spik som gav bäst resultat på is…