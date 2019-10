Redaktionens favoriter för november är i mjuk kashmir, bra bas, adventsmys och quiz koll.

Stå upp med Petrina

Foto: Annika Berglund

Den 4 december missar vi inte chansen att få skratta rejält när “Årets kvinnliga komiker” – Petrina Solange, uppvuxen i Degeberga, kör sin standup på Biljardkompaniet i Kristianstad. Men redan den 6 november kan du se Anders "Ankan" Johansson på Biljardkompaniet och den 31 oktober är det "No more fucks to give" med Mia Skäringer på utsålda Kristianstad Arena.

OBS! Foto: Petrina David Möller

”Quiza" i Kristianstad

I höst finns det alla möjligheter att livequiza i Kristianstad. Så kul! Oftast gäller det att ha så stor bredd som möjligt i kunskapsbanken, men du kan ju också välja en quizkväll med inriktning - som exempelvis historia på Regionmuseet.

Så, släpp mobilen, samla ihop ett gäng kompisar och anmäl ditt lag till Café Miró, Taco Bar eller till söndagsklassikern på Bishops Arms. Vi har inte koll på exakta datum ännu men det lär också bli quiz hos Sotnosen i Fornstugan.

Ladda för läsning

Två böcker av begåvade författarinnor som vi inte missar i höst är "Hon den roliga" av Alba Mogensen, och romanen "Resten av allt är vårt" om ett omtumlande år i Emma Hambergs liv.

24 dagars mys

I detta nummer av Open frossar vi i årets skönhets-adventskalendrar. Andra favoriter som både är fina att ge bort och mysa med själv är adventskalendrar med te.

Tekalendern från Johan & Nyström hittar du på Ohlssons Ost & Delikatesser medan Pukka Te-adventskalendern brukar säljas i hälsokostbutikerna och ger dig en ny tesort varje dag fram till jul.

Lys upp mörkret

Snöflingorna "Glim" är gjorda i papper, har guldglittrande kanter och säljs i 2-pack för 199 kr på Ellos Home.

Mjuk och lätt vardagslyx

Det spelar faktiskt ingen större roll om det är vinter eller sommar – en perfekt kashmirtröja är alltid en dröm. Danska märket Notshy är nya favoriten med de där helt perfekta modellerna (Miss K).

Bra bas är alltid bäst!