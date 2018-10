Tommy Svensson: Någon form av K-märkning/minnesmärke borde absolut sättas upp för att hedra den fruktade kurvan

Foto: Lars Ottosson

När jag växte upp på 50 och 60-talet så var ”Riksfyran” dagens E22 och precis som nu pulsådern mellan Malmö och Kristianstad. Dock ett betydligt större äventyr än dagens dryga timmes tämligen monotona transport.

Uppväxt på mitten (Hörby) fanns givna landmärken som ”dom vuxna” använde för att platsbestämma var på ”Riksfyran” saker och ting hände. Söderut mot Malmö var nya ”autostradan” landets första motorväg, sedan raststället ”La Strada” vid Lund och Shellmacken i Gårdstånga.

I Rolsberga däremot var det mer udda, vill minnas att bensin från både Mobil och Caltex såldes här, och så den på vintern fruktade Hurvabacken, för att nämna några för 50-talsbilisten vanliga ställen längs ”Riksfyran”.

Norrut var det lite mer tunnsått med landmärken även om trafiken passerade genom både Linderöd, Tollarp och Vä. Men här fanns samtidigt det mest mytomspunna av dom alla, ”Folkvagnskurvan” i Sätaröd. Just nu föremål för ett i mina ögon bilkulturellt mord då den kraftiga högerkurvan (om man kommer söderifrån) håller på att grävas bort för att göra plats för ”nya E22:an”.

Nu ska jag inte ta åt mig äran av att det var min fars ljusblå Volkswagen av 1955 års modell som en gång gav kurvan namnet, men den bidrog åtminstone.

Förstår att det är omöjligt att behålla den kanske 500 meter långa kurvan för eftervärlden men någon form av K-märkning/minnesmärke borde absolut sättas upp för att hedra den fruktade kurvan.

En vårkväll 1957 lyckades nämligen två biltjuvar lirka upp både låset till garaget under hyreshuset där vi bodde och även "tjuvkoppla" fars ögonsten.

Stor uppståndelse på morgonen när en granne upptäckte nidingsdådet och far fann sitt garage tömt på Folkvagn. På cykel for han ner till kommissarie Ulfshagen för stöldanmälan och sedan var det bara att vänta på besked: skulle bilen hittas?

Några timmar senare kom fars bil hem, hängande efter en bärgningsbil och det var en minst sagt sorglig syn som mötte oss.

Strax före lunch kom så det förlösande samtalet från polisen, bilen var funnen. I nästa andetag kom det tuffa beskedet.

– Den ligger i ”Folkvagnskurvan” efter att ha slagit runt, förklarade polisen.

Några timmar senare kom fars bil hem, hängande efter en bärgningsbil och det var en minst sagt sorglig syn som mötte oss. Att biltjuvarna ”slagit runt” i den då ännu tvärare kurvan innan Sätaröd, stod bortom alla tvivel. Såg dessutom ut som man rullat runt mer än en gång, av skadorna att döma. Minns speciellt att motoroljan runnit ut och gjort hela den tillknycklade bakdelen svart och oljig.

– Dom hittade den liggande på taket mitt på vägen, förklarade bärgningskillen, som dessutom saknade all känsla för ordet empati. Han tillade lite nonchalant:

– Lika bra att köra direkt till skroten, blir aldrig bil igen.

Far som fortfarande var i lätt chock över uppenbarelsen framför sig, nickade tyst medgivande och så rullade vår Folkvagn bort på sin allra sista färd. Att vi bara någon vecka senare hade en splitterny ljusgrön ersättare hemma i garaget är en annan historia.

Med ”det tyska undrets” erkänt luriga pendelaxelsystem dröjde det inte många tiondels sekunder innan bakhjulen sedan vek sig in under motorn och föraren plötsligt blev passagerare.

Men varje gång som vi efter detta passerade Sätaröd och den lömska kurvan, kommenterade far alltid.

– Det var här dom dj-la biltjyvarna slog runt med vår Folkvagn, hade jag bara fått tag i dom, då…

Nu lär inte just denna händelse vara ensam anledning till att man fortfarande använder namnet ”Folkvagnskurvan” men det måste ha bidragit. Kan tänka mig att många fartglada Volkswagen-förare pressat 34-hästars motorn till max och sedan inte bromsat tillräckligt för att klara den svåra passagen på Linderödsåsen. Med ”det tyska undrets” erkänt luriga pendelaxelsystem dröjde det inte många tiondels sekunder innan bakhjulen sedan vek sig in under motorn och föraren plötsligt blev passagerare.

Ändå, i min värld är det stort att ha fått en kurva uppkallad efter sig. I dag skulle nog ingen drömma om att döpa någon vägbit till ”Hyundai-kurvan” eller något annat trist, som aldrig skulle kunna ge någon mytstämpel. ”Hyundai-kurvan”…