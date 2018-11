Väldigt fyrkantig – och praktisk

Låt oss presentera nya Peugeot Rifter som är din nya Partner. Låter det förvirrande? Rifter är fortfarande den familjevänliga varianten av transportbilen Partner – men nu med ett helt eget namn. Det rör sig dock alltjämt om en stryktålig familjebil med högt till tak. En bil med de bästa egenskaperna från två världar, eller?

Dagens testbil sticker ut på många olika sätt och om vi börjar med utseendet så är det väldigt fyrkantigt men också väldigt praktiskt. Peugeot Rifter rullar sin egen väg i klassen och satsar allt på två kort: flexibilitet och lastförmåga. Det kanske låter tråkigt men är desto roligare ute i verkligheten.

Det är inte jättevanligt med trillingar i bilvärlden, men Peugeot Rifter är i grund och botten samma bil som Citroën Berlingo och Opel Combo Life. Trion är lika som bär och har samma drivlinor, men skiljer sig åt i utrustning och därmed pris.

Varför kör vi då just Rifter dagen till ära? Svaret är av den enkla anledningen att lejon(k)ungen lanseras först, sedan följer Berlingo och sist ut är Combo Life. Hela bunten erbjuds dessutom med två olika karosslängder: L1 som mäter 441 centimeter medan L2 plussar på kalaset med 34 centimeter. Härifrån snackar vi enbart Peugeot Rifter vars lanseringspris startar från 205 900 kronor. Vill du däremot ha den långa versionen så höjs prislappen med 10 000 och vill du sedan ha sju sittplatser så ryker ytterligare 9 900 kronor.

Under huven erbjuds en trecylindrig bensinmotor på 110 hästkrafter samt dieselfyror på 100 respektive 130 hästar. Trepipen har blivit vald till ”engine of the year” för tredje året i rad och fungerar klanderfritt. Rifter uppför sig med beröm godkänt på vägarna och kupén är påfallande komfortabel. Vid mer inspirerad kurvtagning känner man däremot av den höga tyngdpunktens påverkan – å andra sida bidrar den höga sittpositionen till extra bra koll på vad som händer framåt.

Andra detaljer som gör vardagen lite lättare är bakre skjutdörrar och en gigantisk lastöppning. Däremot bjuder inte Peugeot Rifter på samma flärd som hos exempelvis Volkswagen Touran och det kan man förmodligen leva med. Speciellt om det är finessen du är ute efter hos din nya Partner. (CNP)