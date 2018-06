Argentina vidare - Island utslaget ur VM

Argentina hade efter två spelade gruppmatcher bara håvat in ett poäng. 1-1 mot Island och sedan förnedrade 0-3 mot Kroatien. Då var Messi & Co pressade inför deras avslutande gruppmatch mot Nigeria: En seger var ett måste.

Och det skulle osa dramatik i matchen.

En kvart in i matchen smekte Ever Banega iväg en långboll som landade perfekt på en djupledslöpande Messi som var iskall och slog in ledningen till Argentina. Hans första VM-mål. Då var Argentina vidare från gruppen.

Rojo frälste

Men segern satt inte säkert.

I upptakten av andra halvleken rev Javier Mascherano ned Leon Balogun i straffområdet. Victor Moses stegade fram och satte 1-1. Då var Argentina hux flux utslaget och Nigeria vidare.

Och det såg inte speciellt muntert ut för sydamerikanernas del. Men lösningen fanns i en mittback.

Med tre minuter kvar av full tid så var Marcos Rojo på rätt ställe i straffområdet och skickade in 2-1 och med det Argentina vidare till åttondelsfinal.

Island utslaget

Island behövde också vinna för att ta sig vidare från gruppen. Men trots att Island skapade en hel del fina målchanser i den första halvleken så ville det sig inte för den lilla ö-nationen.

I andra halvlek så gjorde Kroatiens Milan Badelj ett tidigt ledningsmål. Men Islands storstjärna Gylfi Sigurdsson skulle kvittera på straff. Det var dock bara inte Islands dag.

Ivan Perisic sköt Islands hopp om överlevnad i sank i 90:e matchminuten och Islands första VM någonsin slutade med sorti "redan" i gruppspelet.

Nu blir det att se fram emot ett riktigt supermöte när nu Argentina ställs mot Frankrike i åttondelsfinalen. Kroatien kommer att få möta Åge Hareides Danmark.