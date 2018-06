Augustinsson jagar procent mot Tyskland

Sedan playoff-bragden mot Italien har Lars Jacobsson (Sydkorea), Roger Sandberg (Tyskland) och Tom Prahl (Mexiko) studerat varsin motståndare.

Deras rapporter - kring lagens styrkor, svagheter samt andra eventuellt avgörande speltekniska detaljer - ger Janne Andersson och Peter Wettergren den stora bilden av motståndet. Förbundskapten och hans assisterande fördelar sedan utvalda delar till truppen under VM-samlingens teoretiska genomgångar.

Men för vissa spelare räcker inte informationen.

Påläst vänsterback

– Det är alltid bra att vara påläst om spelarna, och vet man vad de är bra, vad de vill göra så underlättar det, då är man med på det och man blir inte chockad, säger vänsterbacken Ludwig Augustinsson som alltid vill veta det mesta om spelarna han möter på sin kant.

– Jag är alltid påläst, förberedd. Det tror jag är några procent här och där.

TT: Vad är det du letar efter?

– Det är alltid kul att se spelare som fuskar i defensiven, för då finns det ytor för en själv. Sådana där detaljer är viktiga, och det här är inget man lämnar åt slumpen.

Augustinsson säger att det är många av landslagets spelare med defensiva uppgifter som vill ha extra information kring vad som väntar.

En av dessa är Mikael Lustig. Högerbacken säger dock att han inte är lika noggrann som Augustinsson, men viss information vill han ändå ha.

– Det är väl framför allt om han använder höger eller vänster fot, vad hans styrkor är, vill han komma till inlägg eller vill han hellre komma in som en nummer tio, säger han.

"Ligga tajtare"

TT: Vad vinner du på veta det?

– Är han högerfotad är det smartare att låta honom ha bollen till vänster, och vice versa: Är det en extremt snabb spelare gäller det att vara med på att han kan gå bakom oss och är det en nummer tio kan vi ligga tajtare för då vet man att han inte kommer gå bakom oss, säger Lustig.

Lagkapten Andreas Granqvist brukar nöja sig med det som Andersson och Wettergren redogör under de gemensamma genomgångarna, men nu under VM kan han tänka sig att be om extra information.

– Tyskland har ju ingen riktigt nia, det kanske är (Thomas) Müller som blir aktuell där och då gäller det att ha lite extrabilder på hur brukar agera, för han är ingen normal anfallare, säger han.

Sverige inledde VM med en 1-1-match mot Sydkorea i Nizjnij Novgorod och möter nu närmast Tyskland i Sotji på lördag. Fyra dagar senare avslutas gruppspelet mot Mexiko i Jekaterinburg.