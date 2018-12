90-åring blev bestulen i hemmet

Foto: JESSICA GOW / TT

Det var i måndags som en man ringde på hos kvinnan i 90-årsåldern som bor i Vinslöv. Mannen sa att han hade dålig syn och behövde hjälp med att skriva ner några telefonnummer på en lapp. Kvinnan ville vara hjälpsam och släppte in mannen i sin bostad. När mannen sedan gått upptäckte kvinnan att totalt 1 000 kronor som hon förvarat i sovrummet saknades. Kvinnan misstänker att någon annan varit inne i bostaden under tiden hon hjälpte mannen. Polisen ser händelsen som ett typiskt åldringsbrott och går ut med uppmaningen att man inte ska släppa in någon som man inte känner.