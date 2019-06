Försörjningsstödet rakar i höjden

Socialnämnden ska spara tio miljoner kronor år 2020, enligt Restalliansens budgetförslag. Samtidigt visar prognoserna att kostnaderna för försörjningsstödet blir elva miljoner kronor högre än budget bara i år. ”Vi sitter i en rävsax”, säger förvaltningschefen.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Restalliansen (M+KD+L) presenterade nyligen sitt budgetförslag. Den ekonomiska kuren för en hårt pressad kommun innehöll aviserade skattehöjningar på totalt en krona men även en besparing på socialnämnden med tio miljoner kronor nästa år.

Besparingskravet kommer att bli svårt att möta. Mellan år 2012 och 2018 ökade försörjningsstödet från 31,8 miljoner kronor till 44,8 miljoner kronor.

I år har socialförvaltningen budgeterat för ett totalt försörjningsstöd på 42,6 miljoner kronor men statistiken efter maj pekar på att man snarare landar på drygt 54 miljoner kronor.

Och det lär inte sluta där. Förvaltningschef Sus Lantz refererar till den så kallade KEFU-rapporten, som tagits fram på uppdrag av Kommunförbundet Skåne.

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) har gjort en analys av de ekonomiska konsekvenser som uppstår för de skånska kommunerna när etableringsersättningen för nyanlända upphör under perioden 2018-2020.

– Vi tror att kostnaderna för försörjningsstöd kan komma att öka upp emot sex miljoner kronor per år i minst ett par år framöver, säger Sus Lantz.

Samhället kommer inte att ha råd att hjälpa till på samma sätt som förr. Då skulle man behöva höja skatten med fem kronor och det går ju inte, det inser alla.

Det är inte bara nyanlända som lämnar etableringen som tynger kommunens ekonomi. Enligt muntliga uppgifter från kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) väntas drygt 450 anhöriginvandrare till Hässleholm under 2019.

– Vi vet genom forskning att det kan komma att ta upp till sju år innan nyanlända har egen försörjning, säger Sus Lantz.

KEFU har kartlagt hur stor andel av nyanlända som under åren 2015-2017 hade gått till arbete eller utbildning 90 dagar efter etableringstiden. För Hässleholms del handlade det om var fjärde kvinna och var tredje man.

I Hässleholm har man också kunnat se att hushållen behöver försörjningsstöd under längre tid, drygt fyra månader per år jämfört med drygt tre månader per år före 2018.

Månadskostnaden per hushåll har ökat från 7 324 kronor i månaden 2012 till runt 8 600 kronor per månad och hushåll 2017.

I fjol tog det ytterligare ett kliv till 10 577 kronor per månad och hushåll (se typexempel under fakta).

– Det beror på att det är fler individer per hushåll, säger Sus Lantz.

Besparingar i det här läget är minst sagt svårt, enligt förvaltningschefen.

Skyddsplaceringarna är dessutom större än någonsin, på grund av våld i nära relationer.

– Vi kan varken sluta ge försörjningsstöd eller upphöra med att skydda kvinnor och barn. Vad ska vi då göra mindre av? Vi sitter i en rävsax, det kan man lugnt säga.

Hon vill inte framföra kritik mot det borgerliga budgetförslaget utan säger att man måste börja förhålla sig till att det saknas medel för att upprätthålla nuvarande välfärd.

– Barn- och utbildningsförvaltningen äskade ett tillskott på 116 miljoner kronor i ökade behov för 2020 men fick 25 miljoner kronor. De måste dra ner med 60-80 miljoner kronor, så jag ska inte pipa, om man säger så.

Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att man kan ta in mycket av besparingarna när boende för ensamkommande avvecklas, men medger att socialförvaltningen fått ett tufft uppdrag.

– Det är ingen lätt uppgift och det ska man ha respekt för.

Att lyckas med integrationen är en ödesfråga för kommunen, säger Lars Johnsson (M).

– Det är inte ansvarsfullt av regeringen att spä på utmaningen ytterligare genom att lätta på reglerna för anhöriginvandringen.

Redan 2016 kom SKL (Sveriges kommuner och landsting) med en rapport om att kraftiga skattehöjningar skulle komma att krävas till följd av att befolkningen beräknades öka med 590 000 personer till 2019.

Där står man i dag.

– Många har hållit det här ifrån sig men samhället kommer inte att ha råd att hjälpa till på samma sätt som förr. Då skulle man behöva höja skatten med fem kronor och det går ju inte, det inser alla, säger Sus Lantz.