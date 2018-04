En gräsbrand har brutit ut i Rävninge utanför Hästveda.

Larmet om en gräsbrand i Rävningen utanför Hästveda kom in till SOS Alarm vid 10-tiden under lördagen. Det handlade om en brand som spred sig in mot en granskog.

– Det var gräs som gick in i en granplantering, men det stoppades där, säger Magnus Carlsson, yttre befäl vid Räddningstjänsten i Hässleholm.

Vid 11-tiden hade Räddningstjänsten släckt ner.

– Det fodras ju lite vatten och lite resurser, säger Magnus Carlsson om släckningsarbetet.