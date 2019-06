Intrång på militärt skyddsområde

Foto: Johan Nilsson/TT

Strax efter midnatt larmades polis till ett militärt skyddsområde i närheten av Hästveda efter att tre personer tagit sig in.

Larmet kom in 00.09 under natten till lördag. Enligt Evelina Olsson vid polisens ledningscentral rör det sig om tre personer i 30-årsåldern som tog sig in på ett skyddsområde i Hästvedatrakten som ska ha koppling till försvaret.

– Personerna kontrollerades, men ingen frihetsberövades, säger Evelina Olsson.

Det är sedan tidigare känt att Försvarsmakten har en stridslednings- och luftbevakningscentral placerad i Hästveda. Kristianstadsbladet har varit i kontakt med Försvarsmakten under morgonen och inväntar eventuell ytterligare information.