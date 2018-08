Leif GW Persson ställer in sin medverkan på Europaforum

Foto: Anders Wiklund/TT

Europaforums kanske största affischnamn ställer in sin medverkan. Leif GW Persson har blivit sjuk.

Kriminologen och deckarförfattaren Leif GW Persson, 73, skulle ha medverkat under tisdagseftermiddagens seminarium i Hässleholm. Rubriken på hans föreläsning var ”Brott, straff och europeiska samarbeten”. Men under fredagseftermiddagen meddelade arrangören att han ställer in.

– Vi är naturligtvis ledsna över att Leif GW Persson har blivit sjuk och ställt in. Förhoppningsvis kommer han till Hässleholm för ett annat evenemang senare i år. Samtidigt är vi väldigt stolta att Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen kunde hoppa in med så kort varsel, säger den tillförordnade chefen för Europaforum Hässleholm Maria Lindblad i ett pressmeddelande.

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen är docent vid Syddansk universitetet och har forskat speciellt på EU:s strafflagstiftning.

Exakt vad som felas Leif GW Persson är oklart. I en intervju i Expressen den 18 augusti berättar han att måste dra ner på uppdragen och alkoholen.

– Jag är nu 73 år gammal och du orkar inte va. Allt tar mycket längre tid utan att för den sakens skull bli dubbel så bra. Då måste du trappa ner. Jag har redan en lista på grejer som jag ska skära i, säger han.

Europaforum Hässleholm äger rum i nästa vecka, den 27–30 augusti.