Matdoften har återvänt efter gastronomisk träda

Från och med nu kan man åter njuta av varm mat på Statt. Det har satsats rejält för att återta en plats på den kulinariska kartan i nordöstra Skåne.

Foto: Andreas Örwall Lovén

– Räkorna skulle behöva lite mer hetta, kommenterar någon.

Och om en annan maträtt:

– Kanske lite flingsalt?

Hotellets medarbetare har satt sig för att provsmaka ur innehållet på den nya menyn och kökspersonal pilar fram och tillbaka med tallrikarna till de förväntansfulla kollegorna.

Det mesta faller ut till stor belåtelse. Katrin Petersson, hotellchef, har redan sorterat ut sin favorit, oxfilé med pepparssås.

– När vi i enkäter har frågat gästerna vad de saknat mest på Statt så har de svarat varm mat, säger hon.

Restaurangen lade ner under de förra ägarna och outsourcades till Bishops. Avtalet gav Bishops ensamrätt på all á la carte-servering men Statts nya ägare, Kjell Jacobsson, kom överens med Bishops om att Statt kunde få servera kall mat.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Nu har man även kommit överens om att den varma maten kan göra comeback på Statt, berättar Katrin Petersson.

– Vi kommer fortsätta att ha ett samarbete med Bishops. Då kan vi erbjuda gästerna två alternativ.

Statt ska inte ha någon pubmeny och inte heller inkräkta på Bishops koncept.

– De är mer nischade på öl och hamburgare, vi satsar på vin och a la carte. Vi ska inte konkurrera utan komplettera varandra, säger Katrin Petersson.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Det kommer däremot att finnas en barmeny med chark och snacks.

Matserveringen startade i torsdags, med en vinlista som är satt av restaurangchef Sabina Andersson.

Konceptet med after work och italiensk buffé på torsdagar, samt pianobar under fredagar och lördagar, med öppettider till klockan 01, kommer att rulla på under hösten.