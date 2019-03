Minibuss körde in i traktor

En minibuss och en traktor har krockat på Kristianstadsvägen precis vid infarten till Hässleholm,. En person ska ha förts till sjukhus och skadeläget är fortfarande oklart.

Larmet om olyckan kom klockan 20 på lördagskvällen. Då hade precis en minibuss tillhörande Skånetrafiken kört in bakifrån i en traktor. Olyckan inträffade där Kristianstadsvägen går under väg 23 precis utanför stadsgränsen. Fordonen körde båda i riktning in mot Hässleholm och det var enbart en person, förarna, i respektive fordon.

– Det var en rätt kraftig kollision. Traktorn åkte ner i diket och bussen blev rätt så demolerad i fronten. Vi fick sanera vägbanan från metalldelar och plastdelar, säger Per Friis, yttre befäl vid räddningstjänsten i Hässleholm.

En person, oklart vem, fick föras i ambulans till sjukhuset i Kristianstad. Det är i nuläget oklart med skadeläget.