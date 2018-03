Någon körde in i en port i Hässleholm och ska sedan ha stuckit därifrån.

Polisen fick in ett larm om att någon hade kört in i en port på Vallgatan i Hässleholm strax innan klockan 13 på lördagen. Den som kört in i porten var dock inte kvar på platsen.

– Personen stack därifrån, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisregion Syd.

Enligt anmälaren har samma sak hänt tidigare, berättar Anna Göransson. Vad för typ av fastighet det handlar om är okänt. Polisen har upprättat en anmälan om händelsen.