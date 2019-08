Snart inleds nytt rulltrappsstök på stationen

På måndag drar två större renoveringsarbeten igång på centralstationen. Hissen och rulltrapporna ska moderniseras och arbetet är inte helt klart förrän innan jul.

Etappvis har de gamla, slitna och ofta krånglande rulltrapporna bytts ut vid spåren. Nu är det dags för rulltrapporna och hissen i själva stationsbyggnaden att få ett ansiktslyft.

Jernhusens och Trafikverkets entreprenörer drar igång arbetet på måndag, den 12 augusti. Detta kommer att medföra visst stök för resenärer och personer som utnyttjar övergången.

Arbetet med hissen pågår dock endast under veckorna 33 till 36. Under denna period hänvisas resenärer med behov av hiss till hissen vid Norra Station. Det innebär dock att man måste göra sig omaket att ta sig till tunneln under spåren – en omväg som Jernhusen och Trafikverket lovar att tydligt skylta upp.

Så snart arbetet med hissen är över inleds bytet av rulltrapporna på stationen. Dessa kommer att renoveras från vecka 37 till 47.

Rulltrapporna från spår 7 och 8, mellan perrong och gångbro, ska också bytas ut. Arbetet pågår i etapper mellan vecka 35 och 51.

Jernhusen och Trafikverket kommer att öka närvaron på stationen och förstärka jouren runt de hissar och rulltrappor som är i drift under arbetet.